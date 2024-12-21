Показы «Щелкунчика» стартуют в Челябинске 22 декабря

Вспоминаем историю легендарного балета в столице Южного Урала

Больше 130 лет назад, 18 декабря 1892 года, на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге прошла премьера балета-сказки Петра Чайковского «Щелкунчик». История по мотивам произведения Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король» быстро приобрела популярность по всему миру. Спектакль неразрывно ассоциируют с Новым годом и Рождеством, а билеты на показы практически не достать — даже в областных театрах, не то что в Большом. Как сложилась судьба «Щелкунчика» на Южном Урале, рассказали в Челябинском театре оперы и балета.

Премьера главной новогодней сказки на челябинской сцене состоялась в 1967 году, спустя 10 лет после открытия театра имени Глинки. Инсценировкой занималась заслуженная артистка РСФСР и главный балетмейстер театра в те годы Людмила Воскресенская. Тот спектакль продержался на сцене шесть лет, выдержав 130 показов.

«Хореография „Щелкунчика“ в постановке Людмилы Воскресенской отличалась техничностью и экспрессивностью, а украшением балета стали головокружительные поддержки», — рассказали в театре.

В спектакле солировали Александр Домрачев, Лидия Позднова, заслуженная артистка РФ Ирина Сараметова, народная артистка РСФСР Галина Борейко, Дина Лебедева, Владимир Нарский, заслуженный артист РСФСР Владимир Постников, Александр Вдовин.

В 1977 году «Щелкунчик» вернулся в Челябинск. Ставила балет снова Людмила Воскресенская, которая к тому моменту успела переехать на Украину и стать главным балетмейстером Днепропетровского театра оперы и балета.

На этот раз спектакль продержался до 2002 года. Не менее виртуозную постановку давали 325 раз. За это время ведущие партии исполнили заслуженный работник культуры РФ Сергей Чадов, Михаил Мотовилов, Александр Клековкин, Ирина Ушакова, Максим Прокофьев, народные артисты РФ Александр Мунтагиров, Галина Борейко, Евгений Попов, Татьяна Предеина, Андрей Булдаков, заслуженные артисты РФ Галина Клековкина, Владимир Жданов.

Сюжет гофмановской сказки вновь приукрасили в 2002 году. Ученик Юрия Григоровича Сергей Бобров ввел новых персонажей и предложил свою хореографию, основанную на инсценировке Генриха Майорова.

«На премьере спектакль произвел фурор. Критики и зрители отметили постановку как интересное явление современной российской культуры», — поделились в театре.

«Щелкунчика» в постановке Боброва показали 151 раз, он шел до 2008 года.

Вернулся балет на сцену театра спустя пять лет, в 2013 году. На этот раз постановкой занимались народный артист РФ Юрий Клевцов и балетмейстер из Санкт-Петербурга Мария Большакова. Тогда в знакомую историю решили добавить партии хора.

В 2024 году «Щелкунчик» получил новую редакцию. За балет-феерию взялась народная артистка России Татьяна Предеина. В спектакле сохранили хореографию ставившего балет в 1934 году Василия Вайнонена («Вальс снежных хлопьев», «Снежное адажио», «Вальс цветов» и па-де-де главных героев) и добавили совершенно новые сцены: марш, детский галоп и танец родителей, гросфатер, баталия мышей и солдатиков. Даже оживили кукол в виде шоколада, кофе, чая, леденцов и миндального марципана.

В новую версию балета добавили и новых героев. Так, на сцене появятся Арлекин, Коломбина, арапчата.

«Будет и сюрприз — персонаж, который никогда еще не появлялся на челябинской сцене», — рассказали в театре, но секрет не раскрыли, чтобы обошлось без спойлеров для зрителей.

Так будут выглядеть новые костюмы

Вместе с совершенствованием постановок и мастерства артистов и новыми приемами росли и цены на билеты. В этом году цены стартовали от 800 рублей и доходили до 6 тысяч. К слову, билеты разобрали практически все: осталось лишь по несколько штук на разные дни. Балет-феерию (6+) в новой версии будут давать с 22 по 30 декабря и с 2 по 5 января.

Такую картину увидят те, кто захочет купить билет на спектакль

Впрочем, «Щелкунчик» в Челябинске идет не только в формате балета. В филармонии сказку прочитают под аккомпанемент симфонического оркестра. Голосом истории станет народная артистка России Ольга Телякова. Возрастное ограничение 6+.

Фото: Челябинская филармония

Также в этом году челябинцы смогут увидеть «Щелкунчика» Большого театра онлайн в соцсетях, кинотеатрах и по телевизору. Первый канал покажет балет 31 декабря в 12:00 по московскому времени. «Синема Парк Горки» покажет спектакль в режиме реального времени 30 декабря в 21:00 и 31-го в 14:00, «Киномакс-Победа» —только 30 декабря в 21:00, «Киномакс-Урал» —только 31-го в 14:00 (время везде челябинское).

Этой зимой «Щелкунчика и Мышиного короля» (0+) в Челябинск привез и Илья Авербух. Ледовое шоу с участием олимпийских чемпионов Алексея Ягудина, Татьяны Тотьмяниной, Максима Маринина пройдет на арене «Трактор» 25 и 26 декабря.

Самый «запоздавший» балет пройдет уже 2 февраля в ДК ЖД. «Щелкунчика» (0+) челябинцам привезет московская труппа Классического Национального Русского балета.