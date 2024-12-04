Челябинские зрители увидят новую версию балета «Щелкунчик»

За постановку взялась народная артистка России Татьяна Предеина

Челябинский театр представляет балет-феерию «Щелкунчик» в постановке народной артистки России Татьяны Предеиной по мотивам хореографии Василия Вайнонена. Эта версия балета станет уже пятой в истории театра.

Как рассказала Татьяна Предеина, постановка сохраняет признанные шедевры советского балетмейстера Василия Вайнонена: «Вальс снежных хлопьев», «Снежное адажио», «Вальс цветов» и па-де-де главных героев, при этом знакомую историю украсят новые персонажи: Арлекин, Коломбина, Арапчата. Будет и сюрприз — персонаж, который никогда еще не появлялся на челябинской сцене.





«Василий Вайнонен поставил балет „Щелкунчик“ в 1934 году. Спектакль до сих пор пользуется успехом в России и театрах по всему миру. Мы адаптируем эту хореографию под нашу труппу, чтобы показать все достоинства артистов», — рассказала Татьяна Предеина.

Первую картину составляют совершенно новые сцены: марш, детский галоп и танец родителей, гросфатер, баталия мышей и солдатиков. Щелкунчиком выступает не бутафорская кукла, а артист балета — такой ход дарит спектаклю еще больше интересных хореографических решений, рассказывают в театре.

Во втором действии вместе с героями балета зрители перенесутся в фантастический дворец и увидят «Карнавал сладостей», в котором примут участие ожившие куклы-лакомства: Шоколад, Кофе, Чай, Леденцы, Миндальный марципан.





Изначально в спектакле Василия Вайнонена участвовали дети, и в новой постановке эта традиция будет продолжена: в балете будут заняты учащиеся хореографического отделения ЮУрГИИ имени П. И. Чайковского. Они перевоплотятся в снежинок, пчелок, бабочек и детей-конфеток из волшебного города Конфитюренбурга. По мнению Татьяны Предеиной, для юных артистов это важная практика.





В цехах театра шьют впечатляющие костюмы по эскизам действительного члена Российской академии художеств Дмитрия Чербаджи, реставрируют декорации и мастерят реквизит.

Напомним, всего в истории Челябинского театра оперы и балета было уже четыре «Щелкунчика». Впервые балет — очень техничный, со сложными поддержками — поставили на Южном Урале в 1967 году. Спустя 10 лет ему на смену пришла более простая постановка; в 2002 и 2013 годах спектакль пережил очередные обновления.

Балет Петра Ильича Чайковского много лет является одним из главных символов новогодних праздников. Вот и в этот раз представления пройдут в канун и после Нового года: с 22 по 30 декабря и с 2 по 5 января.

Возрастное ограничение 6+.