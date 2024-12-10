Челябинцы увидят «Щелкунчика» Большого театра по телевизору

Знаменитый балет в постановке Юрия Григоровича будут транслировать 31 декабря

Постановку «Щелкунчик» (6+) в исполнении артистов Большого театра покажут для жителей Челябинска в кинотеатрах и эфире Первого канала. Об этом сообщили в пресс-службе театра и Министерстве культуры России.

Балет Юрия Григоровича «Щелкунчик» появился на сцене Большого театра в 1996 году. С этого момента он занял особое место в репертуаре, привлекая повышенное внимание зрителей. Как пишут люди в соцсетях Минкульта РФ, билеты на сказку в этом году купить получается с большим трудом: после старта продаж сайт завис, сейчас театр ежедневно анонсирует время, когда начнут продавать билеты на определенные даты. Также ввели аукционы, чем зрители тоже остались недовольны.

На федеральном канале «Щелкунчика» покажут 31 декабря в 12:00 по московскому времени. В челябинских кинотеатрах же балет будут транслировать в режиме реального времени. В «Синема Парк Горки» показ начнется 30 декабря в 21:00 и 31-го в 14:00, в «Киномаксе-Урал» только 31 декабря в 14:00 (на обе даты указываем челябинское время).

Кроме того, 31 декабря в 20 часов (по Москве) балет будут показывать в «VK Видео» в официальном сообществе Большого театра в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, Челябинский театр оперы и балета готовит изменения в «Щелкунчике» из своего репертуара. Корректуры вносила народная артистка России Татьяна Предеина. Спектакль сохранит инсценировки советского балетмейстера Василия Вайнонена и получит новые сцены и персонажей. Билетов осталось мало, как, впрочем, и на новогодние спектакли других театров Челябинска.

Также ранее Первое областное информагентство сообщало, что в декабре в школах Челябинской области мелодии из балета «Щелкунчик» заменят звонки.