Поэтесса Ах Астахова выступит в Челябинске с концертом и встретится с читателями

Встреча состоится в «Библио-Глобусе» 11 марта, вход свободный

Поэтесса Ах Астахова приезжает в Челябинск после двухлетнего перерыва и выступит дважды: на концерте в Центре международной торговли и бесплатно — на встрече с читателями в «Библио-Глобусе».



Ирина Астахова стала одной из молодых поэтесс, которые вслед за амбассадором жанра Верой Полозковой превратили чтение стихов вслух в концерты — как в формате задушевных квартирников, так и на больших концертных площадках. Новая программа, с которой приезжает Ах Астахова, называется «Сядь напротив меня».



Астахова собирает свою верную женскую аудиторию, которой нравится, когда все девичьи печали, грусти, несчастные любови, расставания и другие нежные чувства красиво излагаются в стихах. Ее выступления воспринимаются как массовый сеанс психотерапии: ощущение, что ты не один (одна) такой, дает поддержку. Стихотворение «Тебя хоть там любят», записанное как клип, когда-то принесло Астаховой известность и остается ее визитной карточкой.



Концерт в Центре международной торговли состоится 12 марта, а встреча в «Библио-Глобусе» — 11 марта, в 19:00. 18+

