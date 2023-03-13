Челябинский поклонник Ах Астаховой подарил поэтессе диск Валерии

Творческая встреча со столичной гостьей состоялась в «Библио-глобусе»

В Челябинск с концертом приехала Ирина Астахова. Ее проект «Ах Астахова» — это стихи под музыку, поэтический спектакль. Концерт состоялся в WTC 12 февраля. А накануне поэтесса провела творческую встречу с поклонниками в зале книжного магазина «Библио-глобус». Пришлось читать стихи о детстве, цитировать Раневскую и принимать от фанатов неожиданные подарки.



Астахова пишет простые и легкие стихи о любви, детстве, печали и творчестве, поисках счастья в жизни. На встрече в магазине Ирина поделилась своими эмоциями о городе — она в Челябинске не впервые, очень ценит нашу пешеходную Кировку и своих поклонников здесь. Рассказала подробнее о детстве, которое провела на служебной даче отца в Серебряном бору Москвы. А вместо истории о том, как пережила пандемию, прочитала стихотворение, написанное в коронавирусной изоляции.



Кем была бы Ирина Астахова, если бы не стала поэтом?



— Я бы в любом случае занималась творчеством. С детства ощущала в себе тягу к прекрасному, к природе. Папа частенько говорил: «Ты, конечно, странненькая у нас была, бабочек все ловила». И я не сходила с дороги. Делала игрушки и продавала их, работала в парфюмерной компании и придумывала истории для ароматов. Писала что-то на заказ. Была и еще одна мечта. Профессий, знаете, много, но лучше всех кино. Была бы актрисой, наверное.



Какие авторы вам нравятся, вдохновляют?



— Я много читаю, люблю не только писать, но и чувствовать, что делают другие. Люблю стихи Али Кудряшовой, Дмитрия Быкова, Бориса Рыжего, Иосифа Бродского, поэтов Серебряного века.



Ирина Астахова через 10 лет — она какая?



— Не умею так надолго загадывать. Главное — остаться хорошим человеком, которого окружают хорошие люди.



А какой сейчас совет дадите поклонникам, что нужно делать в жизни?



— Каждый сам знает, что в своей жизни сделать. Никто никому ничего не должен. Главное правило, которое помогает мне: ты можешь в этой жизни делать все, что хочешь, если это не мешает другим людям.



Вы пишете на заказ?



— Редко и только если проект мне отзывается. Это были штучные вещи — например, стихотворение к 8 Марта недавно. И только потому, что я сама женщина и знаю, что хочется в этих строчках услышать. Тщательно отбираю предложения о сотрудничестве. Не хочу попасть в ситуацию, которую описывала еще Фаина Раневская: «Деньги съедены, а позор остался».



Среди гостей в зале были и знакомые лица — Александр Краснов (директор музея Театра драмы, тот самый Ермолаич, чьи байки слушают гости экскурсии по закулисью), ведущая литературного клуба «Поэтическая среда» из библиотеки им. Пушкина. Но больше всего внимание привлек нервный рыжеволосый юноша — поклонник Ирины Астаховой.



Когда публика уже собралась, а Астахова еще задерживалась, он вышел из зала, а через пару минут вбежал взволнованный, с криками «Приготовьтесь, она уже здесь!». Челябинец, оказывается, давно влюблен в поэтессу, не пропускает ни одной встречи и приготовил для любимого автора подарки: диск певицы Валерии (который сам себе купил в восемь лет), книгу Куприна «Олеся» с дарственной надписью и домашним адресом (вплоть до кода от дверного замка), совместное фото со встречи 2018 года в рамке, конфеты и цветы. Среди вещей, которые парень буквально разбросал вокруг себя, можно было заметить бусы, дамскую сумочку, выпускной фотоальбом со школы и нотную тетрадь.



А вот билет на концерт юноша не купил, сказал, что «не успеет прийти». Из примерно сорока участников творческой встречи на поэтический спектакль Ах Астаховой в WTC собирались пятеро. Билеты стоили от 1200 рублей.



После творческой беседы объявили автограф-сессию. Публика чинно выстроилась в очередь, делала селфи с поэтессой и подписывала открытки. А когда настал через влюбленного поклонника, во встречу вынуждены были вмешаться администраторы магазина и охрана: слишком уж пылко и долго обнимал гостью юноша.

