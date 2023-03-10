В Московском международном доме музыки 9 марта состоялся фестиваль-конкурс «Детский триумф джаза», в финале которого выступил эстрадно-джазовый оркестр Детской филармонии Челябинской области.
Легендарный джазмен Игорь Бутман лично пригласил музыкантов из Челябинска. Напомним, при Детской филармонии работает его учебный класс, а сам Игорь Михайлович частенько навещает своих подопечных, дает мастер-классы, направляет в Челябинск почетных гостей и педагогов.
«Челябинский оркестр — замечательный ансамбль. Он один из лучших на „Триумфе джаза“. И будет лучшим на фестивале, который мы готовим для Челябинска. Благодаря поддержке правительства Челябинской области и наставникам, которые с оркестром занимаются, благодаря губернатору Алексею Текслеру и Ирине Текслер, дирижеру и композитору Антону Бугаеву у этих детей большое будущее. Челябинск впереди всей страны в детском джазе именно благодаря Детской филармонии», — отметил Игорь Бутман и заверил, что эстрадно-джазовый ансамбль будет получать приглашения на крупные музыкальные джазовые фестивали и дальше.
На московском концерте эстрадно-джазовый оркестр Детской филармонии Челябинской области представил несколько собственных импровизаций и необычных переложений известных мелодий, например популярную заставку к мультфильму «Ну, погоди!». А еще — выступил в импровизационном дуэте с Игорем Бутманом.
«Детская челябинская филармония — уникальное для России учреждение. Здесь сильная материальная база, талантливые педагоги. И поездки на крупные фестивали повышают творческий уровень коллективов. Выступление на „Детском триумфе джаза“ стало возможным благодаря приглашению Игоря Бутмана и участию Алексея Текслера в этом вопросе. Приятно, что губернатор поддерживает творческих детей в регионе, благодаря этому наш город и область становятся музыкальнее. Оркестр и сама филармония — это наша гордость», — подчеркнул Вадим Евдокимов, заместитель губернатора Челябинской области.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт О мобилизации Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес