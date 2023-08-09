Новый Сад камней в Челябинске откроют ко Дню города

На площадке уже сделали часть дорожек и основание для сухого фонтана

На территории Сада камней в центре Челябинска кипит работа: некогда заброшенное пространство перерыто и перекопано. В части сквера уже проложены и замощены плиткой новые дорожки. Какие-то еще только размечены ниткой. Рабочие почти закончили фундамент для сухого фонтана, другая группа рабочих занимается детским городком.





А сбоку на отсыпанной площадке уже возвышаются огромные полированные камни — яшма, диабаз, гранит, магнезит. Всего их шесть — высотой более двух метров и около метра в диаметре, камни демонстрируют богатство уральской породы. Булыжники отшлифованы до блеска и гладкости, выставлены кругом. Еще один камень займет место в центре сухого фонтана. Подробностей про них пока мало, но главное — Сад камней действительно остается садом камней.

«В 1986 году на эту площадку было завезено множество уральских минералов. Но со временем сквер пришел в запустение, а коллекцию камней перевезли на территорию Исторического музея. Но это не значит, что в Саду камней теперь камней не останется. Несколько пород мы обыграем в ландшафте», — отметил Виктор Ереклинцев, глава Центрального района Челябинска.

Напомним, проект реконструкции Сада камней презентовали немногим более года назад. Концепция, которую создавали архитекторы челябинского Центра развития городской среды и бюро КМТ Pro из Набережных Челнов, предполагает создание уголка природы в самом центре города. Такого ландшафтного парка, где легко можно проводить различные ленд-арт-мероприятия.





По проекту парк разделили на несколько частей — активную, со сценой, танцплощадкой, детской площадкой, фонтаном. И зону уединения — с лежаками, гамаками и тенистыми аллеями.





Все работы должны завершиться к сентябрю — до 1 числа на площадке должны появиться малые архитектурные формы и свежепосаженные деревья и клумбы. Открытие сквера ожидается ко Дню города, 13 сентября.