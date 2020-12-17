Планы на выходные: куда пойти в Челябинске 18-20 декабря

Как провести предпоследний семейный уик-энд перед Новым годом, пока вы не ухнули во всю эту праздничную суету.



В пятницу, 18 декабря

«В ожидании Рождества», концерт дворцового органиста

Зал «Родина», 18.30, 6+

Билеты 200-400 рублей





Константин Волостнов

За пультом челябинского органа окажется Константин Волостнов, призер международных конкурсов и самый обаятельный органист России. Он лучше всех в мире играет сонаты и концерты Баха (по мнению конкурсного жюри в английском Сент-Олбансе), много гастролирует и уже выпустил 15 музыкальных альбомов (на Яндекс. музыке есть), записанных на главных органах страны, в том числе в Петровском путевом дворце. В программе вечера Брамс, Вивальди, Бах и то самое «В ожидании Рождества», записанное Клодом Бальбатром, одним из первых публичных органистов мира. Концерт начинается в 18.30, не забывайте про маски, перчатки, санитайзеры и социальную дистанцию.

Новогодняя вечеринка кинематографистов Mini-teatr

19.00, 18+,

ул. Плеханова, 45

Билеты по 321 рублю на сайте





Афиша вечеринки mini театр

Уютная встреча всех, кто делает уральское кино и кто его с удовольствием смотрит. На вечере покажут короткометражки, снятые на Урале в 2020. В шорт-листе студенческие работы кафедры ЧГИК, журналистские документальные фильмы и игровой проект Камерного театра. Хороший повод, чтобы познакомиться с челябинскими режиссерами, актерами кино и узнать больше о местных кинофестивалях. Мандарины к новогоднему фуршету приветствуются.

Реальные пацаны против зомби

Мегаполис, с 17 декабря, сеансов много, 16+

Билеты от 260 рублей





Зоя Бербер, кадр из фильма «Реальные пацаны против зомби»

Помните, когда на Челябинск падал метеорит, водители лишь солнцезащитные козырьки опустили? Вот теперь в Перми бушует зомбовирус, а реальному Коляну не до этого: с ним Лера разводиться решила. Вовану и Антохе на зомби тоже плевать: ходят с битами, мутят бизнес, жарят шашлыки в гаражах. А потом сюжет закручивается в геройскую историю спасения любимой женщины и населения всего мира заодно. Нормально, в общем, 90-е и похуже было (с). Кстати, продюсер проекта Антон Зайцев обещает вполне библейское продолжение, с подвигами и даже смертью. И это настолько плохо, что может даже быть хорошо.

Суббота, 19 декабря

Новый год, как в Советском Союзе, выставка

Исторический музей, 0+

Билеты от 120 рублей





В Историческом открыли целый зал с ватными Дедами Морозами, стеклянными и картонными игрушками, санками, карнавальными нарядами и радиолой из 60-ых. Музейные работники кропотливо воссоздали целую гостиную, подготовленную ко встрече Нового года. Вспоминаем детство и «Голубой огонек», учим детей писать письма Деду Морозу и лепить елочные игрушки из папье-маше. И главное — как съедать конфеты с елки, не повредив обертку.

Spocky Noki: самая милая премьера

Манекен, 12.30, 0+

Билеты 300 рублей





Это придуманная актером и режиссером Алексеем Тетюевым история из жизни привиденчика Spocky, который однажды вместо того, чтобы развлекаться по ночам (зажигать звёзды и проникать в любые дома), решил посмотреть, что в мире происходит днём. В результате наступает путаница и хаос, из которых и выплетается сюжет. Постановка Тетюева, по его словам — фантазия, а точнее, клоунада, близкая к эстетике Вячеслава Полунина. Именно поэтому аудитория спектакля обозначена предельно конкретно: «для детей от 0 до 100 лет».

Oscar Shorts 2020 Animation

К/т им. Пушкина, 16.00, 12+

Билеты 200-350 рублей





Кадр из мультфильма Maestro

Тот редкий момент, когда можно увидеть лучшие мультики мира на большом экране: в к\т им. Пушкина покажут анимационные короткометражки, удостоенные Оскара или отмеченные специальными наградами жюри. Рисованные, кукольные, пластилиновые и даже войлочные мультики про детей, взрослых, животных, экологию, космические приключения и невыполнимые миссии. Например, как заплести косичку, если ты папа маленькой девочки и делаешь это впервые. Или вот мультик о лесном хоре, дирижером которого выступает белка. От себя рекомендуем душераздирающую короткометражку про художника, мир вокруг которого постепенно теряет реальность и становится... ну да, нарисованным. И не смотрите на 12+, детям лет 8 тоже все будет понятно.

К эльфам, оркам и собакам всей семьей

Аквилон, строго по записи, 3+

Билеты от 950 рублей





Фото хаски-парка

Неожиданно вместо Аквилона под Челябинском обнаружилась деревня из фэнтези-вселенной Варкрафта, в которой живут эльфы, воинственные орки и их коварный шаман. Гостям деревни предлагают классическое — победить злодеев, спасти праздник, обняться с мохнатыми собаками-самоедами и покататься на горках.

Воскресенье, 20 декабря

Снежная Королева

Театр драмы, 18.00, 0+

Билеты от 200 рублей, дети до 3 лет бесплатно





В драматическом еще с сентября готовили музыкальную сказку про Снежную королеву и злого тролля, которые создали кривое зеркало и разбили его. Осколки разлетелись по свету и не давали людям видеть любви и красоты вокруг. За эту вполне классическую историю, основанную на либретто Андрея Морсина (поэт и композитор, чьи песни поют Киркоров, Ани Лорак и многие другие) взялся петербургский постановщик Илья Архипов. В его портфолио уже есть несколько детских и добрых спектаклей вроде «Маленького принца» для Камерного театра Санкт-Петербурга. И кажется, Илья хорошо понимает, как видят и чувствуют дети. Под его руководством любимая детская сказка превратилась в мюзикл с необычными декорациями, интересными музыкальными аранжировками и яркими костюмами. Организаторы не обещают wow-шоу, и это прекрасно. Потому что публика еще помнит прошлогодний скандал с интерактивной 5D «Снежной королевой» группы FIZICA.

Кстати, в этом году нас ждут сразу две Снежные королевы — вторую, версии режиссера Камерного театра Романа Прецера мы увидим 25 декабря в зале «Родина».