19 декабря в Камерном театре начнутся новогодние представления

Спектакль «Мой папа па-па-па» поставлен по пьесе актёра театра Игоря Миногина.

Игорь Миногин — автор нескольких пьес для детей. Сюжет нового новогоднего спектакля, премьера которого состоится 19 декабря, эксцентричен и поучителен: Волк и Лиса вырастили цыплёнка, причём золотого. Вырастили с меркантильным умыслом — чтобы цыплёнок вырос в курицу, и эта курица несла бы золотые яйца. Однако, пока ребёнок рос, папа Волк так к нему привык, что не позволил маме Лисе его съесть. Аудитория постановки — 0+, в театре говорят, что и детям, и взрослым этот спектакль будет полезен. Постановщиком спектакля стала главный режиссёр Камерного театра Виктория Мещанинова. Этой премьерой театр открывает сезон новогодних представлений для детей.