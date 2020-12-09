Челябинцы смогут увидеть ожившие картины Сальвадора Дали

Проект «Сюрреализм — это я!» во многих городах России собирал толпу благодарных зрителей.

В Челябинске выставку «Сюрреализм — это я!» представляет Санкт-Петербургская галерея современного искусства PS Gallery, для которой творчество Дали является ведущим направлением.

В столицу Южного Урала привозят всемирно известные графические серии знаменитого художника: «Посвящение Леонардо да Винчи», «Капричос Гойи Сальвадора Дали», «Треуголка», «Песнь Песней царя Соломона», «Дон Кихот Ламанчский», «Фауст», «Воспоминания Казановы», «Озорные сны Пантагрюэля», «Бестиарий Лафонтена», «Божественная комедия», а кроме того — сюрреалистические скульптуры из стекла, некоторые из которых будут представлены публике впервые. Но главное событие выставки — мультимедиашоу «Живые сны», где работы главного сюрреалиста всех времён и народов оживут. Трудно представить художника, ожившие сны которого погрузят в его эстетику лучше, чем любой другой художественный приём.

«Над созданием этого контента трудилась группа мультипликаторов и компьютерных дизайнеров — это люди, которые создают высочайшего уровня ролики, в том числе для самого большого планетария в мире в Санкт-Петербурге. Герои работ Сальвадора Дали действительно оживают: они начинают действовать, ходить. Всё это происходит под музыку, большая часть из которой написана специально для этого контента», — рассказал владелец PS Gallery Павел Башмаков в интервью изданию «Деловая газета. Юг».

Выставка откроется 25 декабря и продлится до 28 февраля 2021 года в Музее изобразительных искусств по адресу: пл. Революции, 1.