В зале Публичной библиотеки 18 марта состоится встреча с писателем Алексеем Ивановым. Автор хитов «Сердце Пармы» и «Географ глобус пропил» представит новый роман.
Сага «Бронепароходы» посвящена первой волне революции на Урале — история рассказывает, как воевали белогвардейские и красноармейские флотилии грузовых и пассажирских пароходов на Каме, как открывали месторождение нефти, как расстреливали императорскую семью, как любили, предавали и оставались людьми несмотря ни на что.
Известный своей любовью к истории Урала, Алексей Иванов рисует очень подробную картину происходящего в мельчайших деталях. Удивительно, что никто еще экскурсионные маршруты по местам из книг Иванова не запустил (или просто мы не знаем?).
Творческая встреча начнется в 19:00. Писатель расскажет о работе над книгой, ответит на вопросы и раздаст автографы. «Бронепароходы», кстати, можно будет тут же купить (а еще книгу можно послушать в книжных подкастах «Яндекс.Музыки», ее там великолепно прочитал Сергей Бурунов).
Вход на встречу свободный, но число участников ограничено, поэтому требуется регистрация на сайте Публички или в социальных сетях библиотеки.
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