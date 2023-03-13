На здании в центре Челябинска появится новая мозаика

Панно будут делать в учебной мастерской, куда может записаться любой желающий

«Какое-то время назад вся страна подхватила миф о „суровых челябинских жителях“ и „сером промышленным мегаполисе“. И смешно, и печально. Но главное — надоело! Челябинцы хотят этот миф развеять и показать, что любят свою малую родину и за что ее любят»,

— отмечает Лена Модебадзе во время рассказа о проекте.