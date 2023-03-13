Одна из «сталинок» в центре Челябинска в ближайшее время преобразится — арку дома на ул. Ленина, 71, украсит мозаичное панно. Идею придумали в галерее ценностей и ремесла «Историст». Проект назвали «Яркий след». И он уже получил поддержку от фонда грантов президента России.
Мы уже рассказывали, что в «Истористе» сделали увлекательный квест для школьников. Группы детей путешествуют по городу, находят выложенные мозаикой буквы Ч Е Л Я Б И Н С К М О Й, а рядом — qr-код, по ссылке которого открывается видео. В сюжете разные культурные деятели города рассказывают, чем славится эта точка Челябинска, да и весь город в целом. Скоро квест продолжится словом «красивый», а значит, в городе появится еще восемь крошечных (не более 14 см в диаметре) арт-объектов.
Мозаичное панно в арке дома по ул. Ленина, 71, станет логическим завершением квеста. Оформить стену планируется в мотивах «Золотого города» (почти как в песне Бориса Гребенщикова). Первая идея — поместить узнаваемые здания, культурные и природные памятники (верблюда, реку Миасс и даже Таганай), в волшебное окружение невиданных птиц и сказочных пейзажей. Правда, по словам организатора проекта (а заодно и самого «Историста») Лены Модебадзе, это пока только первый эскиз, первая идея, которая будет дорабатываться в сотрудничестве с управлением архитектуры, главным архитектором и главным художником города.
«Какое-то время назад вся страна подхватила миф о „суровых челябинских жителях“ и „сером промышленным мегаполисе“. И смешно, и печально. Но главное — надоело! Челябинцы хотят этот миф развеять и показать, что любят свою малую родину и за что ее любят»,— отмечает Лена Модебадзе во время рассказа о проекте.
Особенность «Яркого следа» в том, что челябинцы могут принять участие в создании мозаики. Фрагменты панно будут делать в «Истористе», запись на занятия будет открыта для всех желающих. Кроме того, в галерее проведут специальные классы для детей. Разумеется, не обойдется без участия профессиональных художников и мастеров мозаики.
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