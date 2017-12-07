/ Работы Пабло Пикассо из частных коллекций подготовили для выставки в Челябинске

61 литография размещена в музее изобразительных искусств.

В Челябинске готовится к открытию выставка работ испанского художника Пабло Пикассо. Экспозиция включает в себя рисунки разных периодов: раннего и голубого периода, аналитического и синтетического кубизма, серию эскизов к знаменитому полотну «Герника», а также работы позднего творчества из серии «Торос и торерос», «Война и мир». Всего на Южный Урал привезут 61 литографию, собранную из частных коллекций.



Отдельное место в творчестве занимают изображения возлюбленных Пикассо. Точное количество подобных работ не сможет определить ни один эксперт. На выставке посетители увидят серию женских портретов: от прекрасных ликов с соблюдением привычных пропорций до сюрреалистических, буквально разламывающихся на части женских образов. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Челябинского государственного музея изобразительных искусств.



Для посетителей выставка начнет свою работу 8 декабря в 11:00 в Зале им. Е. В. Александрова по адресу Площадь Революции, 1. Экспозиция продлится до 4 февраля 2018 года.