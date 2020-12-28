В МФЦ Челябинска появился интеллектуальный сотрудник

Робот Promobot может не только консультировать посетителей центра, но и предварительно оформлять различные услуги

В многофункциональном центре Челябинска, расположенном на улице Труда, 164, появился новый сотрудник — робот Promobot. Он будет консультировать посетителей, предварительно оформлять услуги и выдавать талоны. Уникальный помощник появился в МФЦ в рамках муниципальной программы «Развитие информационного общества в городе Челябинске» при поддержке правительства Челябинской области.

Добрый и приветливый робот, несмотря на довольно несерьезный внешний вид, выполняет сложные процессы, заметно упрощает получение необходимых услуг и сокращает время пребывания посетителей в МФЦ. Promobot может консультировать по 20 услугам, сканировать документы и направлять их в информационную систему, предварительно оформлять такие услуги как «Замена паспорта РФ», «Справка об отсутствии судимости», «Замена водительского удостоверения» и другие, а также выдавать талон электронной очереди для завершения процедуры сотрудником центра.

«В первую очередь это стало актуально именно во время пандемии, когда мы задались вопросом, как обезопасить посетителей и сотрудников МФЦ. Тогда возникла идея установки электронного помощника. Челябинск — город инноваций, и такие современные роботы будут появляться у нас все чаще. Мы посмотрим, насколько эффективно он будет работать и, возможно, у него появятся коллеги»,— отметил заместитель главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков.

При этом чиновник отметил, что цели заменять или сокращать сотрудников МФЦ нет, Promobot — это помощь к уже имеющимся инструментам многофункционального центра.