Даниилу Сафину из Кунашака 19 лет, и он поет почти как Муслим Магомаев — сочным эстрадным баритоном. Парень нигде не учился музыке — просто слушал пластинки и пел по дороге из школы домой.
«Удивительно, на самом деле он этим баритоном пел и 10 лет назад. У него голос будто не ломался. Рассказывал, что дома слушает пластинки Магомаева и ему очень нравится. Даниил долгое время не мог раскрыть свои вокальные данные в полной мере. Только благодаря урокам с педагогом по-настоящему запел. Когда Иван Замятин начал с ним работать — мы ахнули. Педагог Даниила буквально сложил — шедеврально», — рассказывает Светлана Губайдуллина, директор кунашакской детской школы искусств.
Иван Замятин — педагог по классу вокала, лауреат международных конкурсов. Замятин риезжает в Кунашак на два дня в неделю — он земский работник культуры, ведет вокальные студии в местной детской школе искусств и занимается со взрослыми группами в ДК. Даниил ходит к нему на уроки редко, от случая к случаю.
«У Даниила хороший голос. Он занимается дома самостоятельно, слушает песни и поет. Но понимает, что нужно работать с педагогом, поэтому приходит примерно раз в месяц на урок. Ему бы пойти учиться куда-нибудь на эстрадное отделение. Но перед этим в течение года нужно отходить в музыкальную школу, чтобы его натаскали именно на поступление в училище», — отмечает Иван Замятин.
Пока Даниил выступал только 8 марта на сцене родной школы. А хотел бы петь на праздниках и мероприятиях, пусть и в родном селе. Тем более что репертуар у парня подходящий.
«Ему отлично подходит репертуар Магомаева. Если захочется расширить список песен, то можно будет добавить хиты Эдуарда Хиля, Фрэнка Синатры, Марка Бернеса. Пока Даниил экспериментирует, пробует даже петь фальцетом, словно подражая Димашу Кудайбергену. В этом я его не очень поддерживаю, думаю, что сначала нужно отточить технику»,— добавляет Иван Замятин.
Мы попросили известных челябинских педагогов вокала оценить голос Даниила Сафина. Кто знает, может, он, как поющий шиномонтажник Альберт Галимов (который, кстати, почти земляк, из Кунашакского района) может выйти на сцену филармонии или стать звездой социальных сетей вроде «ТикТока».
«У Даниила хороший тембр, глубокий, диапазонный. Прекрасный голос для классической эстрадной школы. Может поступить и на классическое оперное пение, академический вокал, и к нам, на эстрадно-джазовое. Данные у него очень хорошие. Но готов ли он пройти огонь и воду теории, чтобы подготовиться к конкурсному отбору? Если он просто „хочет петь“, то сложные уроки отобьют все желание развиваться. А если мечтает посвятить этому жизнь, тогда придется поработать. Но, повторюсь, голос и правда хорош!»— дает рекомендацию Ольга Кисленко, завкафедрой эстрадного вокала ЮУРГИИ, руководитель студии эстрадного вокала детской филармонии.
С коллегой согласна и Ольга Селезнева, руководитель хора им. Михальченко.
«Тембр голоса приятный. Но чтобы действительно петь как Магомаев, нужно много работать: понять, что такое дыхание, опора, выровнять голос во всем диапазоне, эмоционально раскрепоститься. У мальчика хорошая природа, 19 лет для вокалиста — самый возраст. Но ему это действительно нужно?»— задается вопросом Ольга Селезнева.
Напомним, предыдущий вокалист из Кунашакского района, Альберт Галимов, прославился в «ТикТоке»: он так душевно пел народные песни, что на него подписывались сотни человек в день. В результате артисту устроили прослушивание и концерт в филармонии, пригласили в шоу «Талант» выступать перед Клавой Кокой и не только.
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