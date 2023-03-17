Парень из Кунашака поет как Магомаев. Как его оценили педагоги по вокалу?

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«Удивительно, на самом деле он этим баритоном пел и 10 лет назад. У него голос будто не ломался. Рассказывал, что дома слушает пластинки Магомаева и ему очень нравится. Даниил долгое время не мог раскрыть свои вокальные данные в полной мере. Только благодаря урокам с педагогом по-настоящему запел. Когда Иван Замятин начал с ним работать — мы ахнули. Педагог Даниила буквально сложил — шедеврально»,

— рассказывает Светлана Губайдуллина, директор кунашакской детской школы искусств.

«У Даниила хороший голос. Он занимается дома самостоятельно, слушает песни и поет. Но понимает, что нужно работать с педагогом, поэтому приходит примерно раз в месяц на урок. Ему бы пойти учиться куда-нибудь на эстрадное отделение. Но перед этим в течение года нужно отходить в музыкальную школу, чтобы его натаскали именно на поступление в училище»,

— отмечает Иван Замятин.

«Ему отлично подходит репертуар Магомаева. Если захочется расширить список песен, то можно будет добавить хиты Эдуарда Хиля, Фрэнка Синатры, Марка Бернеса. Пока Даниил экспериментирует, пробует даже петь фальцетом, словно подражая Димашу Кудайбергену. В этом я его не очень поддерживаю, думаю, что сначала нужно отточить технику»,

— добавляет Иван Замятин.

«У Даниила хороший тембр, глубокий, диапазонный. Прекрасный голос для классической эстрадной школы. Может поступить и на классическое оперное пение, академический вокал, и к нам, на эстрадно-джазовое. Данные у него очень хорошие. Но готов ли он пройти огонь и воду теории, чтобы подготовиться к конкурсному отбору? Если он просто „хочет петь“, то сложные уроки отобьют все желание развиваться. А если мечтает посвятить этому жизнь, тогда придется поработать. Но, повторюсь, голос и правда хорош!»

— дает рекомендацию Ольга Кисленко, завкафедрой эстрадного вокала ЮУРГИИ, руководитель студии эстрадного вокала детской филармонии.

«Тембр голоса приятный. Но чтобы действительно петь как Магомаев, нужно много работать: понять, что такое дыхание, опора, выровнять голос во всем диапазоне, эмоционально раскрепоститься. У мальчика хорошая природа, 19 лет для вокалиста — самый возраст. Но ему это действительно нужно?»

— задается вопросом Ольга Селезнева.