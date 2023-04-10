Вокруг памятника «Сказ об Урале» напротив железнодорожного вокзала появился информационный баннер. Таким образом от глаз прохожих укрыли валуны у основания памятника. Они, как и буквы на постаменте, нуждаются в реконструкции.
О том, что один из знаковых памятников Челябинска пребывает не в лучшем состоянии, мы писали не так давно. На вопрос о сроках реконструкции редакция Первого областного информационного агентства получила ответ от администрации города, суть которого в том, что сейчас только разрабатывается проект реставрации памятника и, учитывая, что это объект культурного наследия регионального значения, буквы нельзя просто почистить и подкрасить без согласования проекта в целом. Поэтому работы начнутся не раньше 2024 года.
Надпись на баннере гласит: «Ведутся работы по подготовке ремонта памятника. Ограждение установлено в целях обеспечения безопасности». По словам местных жителей, баннер сейчас прикрывает мусор, который скопился между каменными валунами у подножия.