Памятник «Сказ об Урале» в Челябинске обтянули баннером

Ржавые строчки про опорный край державы, правда, все равно видны

Вокруг памятника «Сказ об Урале» напротив железнодорожного вокзала появился информационный баннер. Таким образом от глаз прохожих укрыли валуны у основания памятника. Они, как и буквы на постаменте, нуждаются в реконструкции.

О том, что один из знаковых памятников Челябинска пребывает не в лучшем состоянии, мы писали не так давно. На вопрос о сроках реконструкции редакция Первого областного информационного агентства получила ответ от администрации города, суть которого в том, что сейчас только разрабатывается проект реставрации памятника и, учитывая, что это объект культурного наследия регионального значения, буквы нельзя просто почистить и подкрасить без согласования проекта в целом. Поэтому работы начнутся не раньше 2024 года.

Надпись на баннере гласит: «Ведутся работы по подготовке ремонта памятника. Ограждение установлено в целях обеспечения безопасности». По словам местных жителей, баннер сейчас прикрывает мусор, который скопился между каменными валунами у подножия.