Археологический сезон на Аркаиме начнется с выставки в честь Здановича

Первооткрывателю исторического объекта в этом году исполнилось бы 85 лет

Совсем скоро, 1 мая, в заповеднике «Аркаим» стартует новый археологический и туристический сезон. Его открытие на исторической территории будут отмечать специальной выставкой в честь первооткрывателя исторической территории Геннадия Здановича.



Напомним, это он руководил раскопками Синташтинского комплекса в 1980-х, предъявил общественности доказательства древней цивилизации эпохи бронзы и предотвратил затопление территории — в 1987 году на обширных степях Брединского района хотели сделать Большекараганское водохранилище.



В этом году Геннадию Здановичу исполнилось бы 85 лет. В честь памятного события сотрудники «Аркаима», многие из которых являются учениками и соратниками знаменитого археолога, подготовят специальную выставку. Полевые дневники и фотографии, наброски статей и личные фотоархивы — посетители выставки узнают, каким Геннадий Зданович был на раскопках, в кругу друзей и семьи, как выступал на научных конференциях и с какой любовью исследовал крупицы истории своей любимой «Страны городов».



Открытие выставки состоится 1 мая в музее «Аркаима». Первые экскурсии по экспозиции проведет вдова профессора Светлана Зданович.



Возрастные ограничения мероприятия 6+.

