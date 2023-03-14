Читатели Первого областного информационного агентства прислали в редакцию фотографии знаменитого «Сказа об Урале», который находится на Привокзальной площади. Челябинцы обратили внимание, как заржавели буквы в основании памятника: «Урал! Опорный край державы, ее добытчик и кузнец» (строки из стихотворения Александра Твардовского).
В администрации города Челябинска нам подтвердили, что памятник является объектом культурного наследия регионального значения и с 2022 года находится в оперативном управлении Центра историко-культурного наследия Челябинска.
«Мы заключили контракт на разработку проектной документации по реставрации памятника, эта работа уже идет. Надеюсь, летом мы пройдем необходимые экспертизы, согласования и в следующем году начнем ремонтные работы. Отдельно подкрашивать заржавевшие буквы прямо сейчас я не вижу смысла, это несерьезно, все равно что ямочный ремонт. Нужно все сделать как положено: демонтировать буквы, очистить и покрыть качественной краской»,
— считает директор Центра историко-культурного наследия Юлия Краснова.
Пока сложно судить как об объеме ремонтно-реставрационных работ, так и об их стоимости.
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