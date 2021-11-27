Открытие МАЧ-феста в Челябинске: чем смог удивить большой мини-фестиваль

Как бензопилой перепилили красную ленточку и наполнили квадратный километр промзоны искусством

26 ноября прошло открытие трехдневного марафона искусства. Мы побывали на открытии, посмотрели экспериментальный перформанс, который до конца держался в секрете, глянули на выставки и, конечно, послушали музыку, а теперь рассказываем о том, как все прошло.



Начало основной программы намечено на 18:30, но мы были здесь уже в 18:00. Пока гости только собираются, мы можем посмотреть, как Radiozavod обустроили к фестивалю. Еще вчера здесь кипела работа: на полу лежали веревки и кабеля, картины только рисовались, а стенды стояли в пленке, как попало.





Сейчас прямо на входе встречает картина во всю стену. Первое, что бросается в глаза, — красное бревно и бензопила. Сначала неясно, зачем, но потом ответ как будто кто-то подсказывает на ухо: это же красная ленточка.

На входе проверяют QR-коды, а потом дают браслет и маску, но столпотворения нет. И уже тут не все обычно: на маске — рентген нижней челюсти. Как сказал один из организаторов, это настоящий снимок. Коллаб со стоматологией.





Все помещение в полумраке. Светят только диодные разноцветные лампы, а по земле стелится дым. Причем лампы светят не столько внутри, сколько снаружи — на стенах соседних зданий то и дело возникают абстрактные рисунки зеленых, синих и розовых цветов. «МАЧ» захватывает не только Radizavod, но и все вокруг.

На стенах картины, а по углам кресла-мешки. Вокруг так много всего, что сразу охватить просто невозможно. Поэтому первое время чувствуешь себя растерянно. Тем временем людей все больше. И вот уже начало главного арт-события.





Началось все с перформанса Фредди Генгера и театра современного танца. Медленно, волоча за собой огромные белые кубы, танцоры продвигаются ко входу, где и стоит «красная лента», а там идейный вдохновитель и создатель фестиваля уже стоит с бензопилой на изготовку. Волнение, видно, но все завороженно ждут начала.

Да, МАЧ-фест открылся рокотом бензопилы. Тем временем танцоры выстроились вокруг Фредди.





Все свистят, хлопают и кричат — и вот красная лента перерезана, в смысле, перепилена, фестиваль открыт. Внимание зрителей переходит к Театру современного танца — артисты под музыку диджея делают перформанс-открытие еще более энергичным, драйвовым и огненным.

А дальше — свет, музыка, и квадратный километр искусства, несколько выставок: фоторепортажи Егора Ивлева, фотографии Анастасии Курлович и работы других фотографов, абстрактные картины Анны Снегиной и Сони Чудомище и странноватый инсталляций из продукции уральских заводов и предприятий: шар из толстого черного кабеля, старые стулья и канаты, свисающие с потолка, над ними организаторы трудились сообща. Выглядит все вкупе контрастно и круто.

По залу гуляют лучи света, а вокруг гремит музыка. Но вот все резко меняется — центр зала становится подиумом. Начинается модный показ Prizma. Линиями из света обозначены границы, а из дыма, будто из другого измерения, выходят модели в нарядах от уральских модельеров: Татьяны Котовой, Анны Носовой, Spirit One, Ярослава Заикина и других. Наряды на моделях очень разные по стилистике. Кто-то выходит на подиум в вязаных оверсайз свитерах, а кто-то буквально плывет в развевающемся платье, похожем на медузу.

И не смотря на разность активностей, все выглядит к месту, как солянка, но сделанная вкусно и искусно. Искусно в первую очередь.

А дальше, наконец, музыка. И главное — музыка хорошая и качественная. На открытии свою музыку сыграла группа «Дзинь», у которых музыка мечется от энергичного рока, до плавного попа и все это под электронные и живые инструменты. Чувствуешь, как смешиваешься с музыкой, пропускаешь ее через себя. Несмотря на бетонные стены, акустика здесь отличная. Проседаний по активности нет, но под конец чувствуешь себя то ли опустошенным, то ли наоборот, переполненным.

Домой едешь с чистейшей, приятной усталостью. И впереди еще два дня феста «МАЧ» — самого оригинального события арт-сезона в Челябинске.