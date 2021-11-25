Фестиваль искусств «МАЧ» готовится к открытию

Мы побывали на площадке и посмотрели, как идет работа

Челябинский арт-фестиваль «МАЧ» стартует завтра, 26 ноября. Это, как говорит сам создатель и идейный вдохновитель проекта Фредди Генгер, «феерия искусства», трехдневный фестиваль с музыкой, визуальным искусством, перформансами и модным дефиле.



Мы побывали на абсолютно новой для города площадке Radiozavod, посмотрели, как идет подготовка, и пообщались с идейным вдохновителем главного арт-события сезона.

Фредди Генгер, организатор фестиваля, грозно (совсем нет) наблюдает за работой



Пока еще не все готово, для «МАЧа» выделили весь второй этаж — тысячу квадратных метров, и сейчас там кипит работа: ставят сцену со звукоотражателями, монтируют свет, рисуют картины, мотают кучу веревок и кабеля, пока непонятно зачем. Пространство сплошь заставлено ящиками и стендами, которые пока не на своих местах.

«Здесь будет бомба искусства: десять музыкальных групп, перформансы, выставка художников, фотографов и всемирная выставка, в которой 30 авторов со всего мира, световое шоу, лекции... Можно здесь находиться весь день, точнее, три дня. Мы еще планируем ночную программу, но ее пока согласовываем. Это не бар и не ресторан, поэтому надеемся, что она будет», — поделился автор фестиваля Альфред Генгер.





Главной на фестивале остается музыка. Эта идея была заложена с самого начала, когда и появилось название «MUCH-фест» — сочетание четырех первых букв MUsic и CHelyabinsk. Сейчас крупнейший челябинский арт-фестиваль русифицировали, и «МАЧ» теперь означает «Музыка, Арт, Челябинск» — и музыка все еще на первом месте.

«Главными будут концерты уральских групп: из Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени, Магнитогорска. Сейчас монтируем сцену со звукоотражателями, потому что здесь все бетонное, нужно улучшать акустику», — рассказал Фредди.

Музыкой фестиваль и начнется, и закончится. На открытии зрителей ждет экспериментальный перформанс с электронной музыкой при участии Театра современного танца. Участвовать в нем будет и сам Фредди Генгер.





А в последний день фестиваля, 28 ноября, зрителей ждет уже традиционный для «МАЧ-феста» концерт Freddy’s Friends, в котором участие примут, как понятно из названия, друзья создателя фестиваля. Сам же он поучаствовать в закрывающем концерте, к сожалению, не сможет. Сказал, что на гитаре уже не играет.

«Даже в выставках тема музыки есть, фотовыставка будет из фотографий с выступлений известных артистов — современных рэперов и рокеров. Сейчас мало кто художественно делает фото с концертов, но ребята есть. Здесь выставят их фото с концертов „Хаски“ и „Би-2“, например», — рассказывает Фредди.

Пока на экспозиции планируют выставить 35 фотографий, но, возможно, их будет и больше.





В программе много лекций: Арсений Негодяев, креативный продюсер фестиваля Ural music night, расскажет о создании самого масштабного музыкального фестиваля на Урале, Андрей Заостровский, психолог-консультант, поделится с публикой рекомендациями по преодолению сценического страха, и другие специалисты в разных сферах поделятся мудростью. Пока представить то, как лекции будут проходить, — сложно. В огромном бетонном помещении нет перегородок, и мы не знаем, насколько громко будет вокруг, но в уголке перед огромным экраном уже стоят столики и несколько рядов стульев. За все три дня «МАЧа» на «Радиозаводе» поговорят много о чем, но все будет про искусство.

«Здесь будет и психология: как преодолеть страх перед сценой, например, и разговоры об авторском праве — это сейчас очень важно, обсудим продвижение себя через видеоплощадки, ведь на подъеме тот же „ТикТок“», — говорит Фредди Генгер.

Хотя на фестивале и будет буквально квадратный километр, доверху наполненный искусством, — это лишь малая часть того, что могло бы быть. Ведь еще летом «МАЧ-фест» планировался крупнее, дороже и круче.





«Мы планировали летом 2021 года провести фестиваль при поддержке администрации, но... фестиваль отменили, а художников и артистов огорчать совсем не хочется, поэтому собрали всех в таком небольшом формате», — поделился Фредди.

Фредди Генгер также рассказал об опыте организации фестивалей в других городах, но отметил, что «МАЧ» — это челябинский бренд, и здесь он и останется, а вот другие проекты за пределами области еще будут: в августе 2022 года в Тюмени планируется трехдневный марафон искусств «Призма» с множеством площадок по городу, еще один фестиваль сейчас согласовывают в Германии, где Фредди много лет учился музыке.





«Мы организовывали фестивали в Екатеринбурге, в Перми. И там все прошло гораздо проще, чем у нас. Публика подготовленная, министерство культуры сразу выходит на сотрудничество с частными проектами. В Челябинске немного другая структура, но она сейчас меняется, формируется новое сообщество, и я думаю, скоро все будет по-другому. Тем более что мы сейчас стоим на очереди за государственным финансированием, может быть, получим деньги на масштабный проект», — рассказывает музыкант.

«МАЧ-фест» будет проходить три дня, с 26 по 28 ноября. Открытие пройдет в коворкинг-центре Radiozavod в 18:00 26 ноября, все расписано до 23:00, а 27-го и 28-го весь день с 12:00 до 23:00 будет наполнен искусством, так что скучно в стенах «Радиозавода» не будет. Попасть на фестиваль можно по билету и QR-коду, сейчас это единственный способ провести такое мероприятие. Однако Фредди отмечает, что пройти можно и по ПЦР-тесту не старше 3 дней и по сертификату после первой прививки.