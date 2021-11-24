Пром-арт, музыка, кино и модные дефиле: 5 причин посетить фестиваль «МАЧ»

Творческий уик-энд в Челябинске состоится 26—28 ноября

Мы рассказывали про проект «МАЧ» и его идейного вдохновителя Альфреда Генгера. Этот упорный музыкант вырастил из маленького квартирника Freddy Friends грандиозный трехдневный сейшен, глобальный арт-объект, в котором сплелись музыка, искусство, мода и что-то невероятное.





Фестиваль мог бы стать городским брендом при поддержке администрации, но превратился в проект с поддержкой инициативного бизнеса. Пожалуй, редкий и качественный пример для Челябинска, когда в творческом фестивале приняли участие не только люди искусства, но и социально ответственный бизнес. И очень логичной стала глобальная тема фестиваля — recycling, то есть переработка. Переработка концепций, искусства, социальных отношений. И даже если отбросить весь философский подтекст, это просто хороший принцип экологического общества.





«МАЧ» состоится 26—28 ноября на совершенно новой для города творческой площадке коворкинга «Радиозавод» на улице Тернопольской у «Белого рынка». Три дня на разных сценах будут устраивать концерты, арт-выставки, инсталляции, перформансы, лекторий и мастер-классы.

Из всей насыщенной программы мы выбрали несколько пунктов, которые просто нельзя пропустить. Впрочем, весь «МАЧ» нельзя пропустить.

Выставка «Отражение»

Сразу несколько промышленных партнеров фестиваля предоставили свою продукцию для создания арт-объектов. Художники взяли в руки кирпичи, трубы, провода и саморезы, чтобы создать удивительные творческие работы, посвященные искусству, будущему или прошлому, промышленному Челябинску. Все арт-объекты создаются прямо на площадке «Радиозавода», вписаны в пространство и будут доступны для экскурсий и после фестиваля. Среди компаний-участников — Ростелеком, «Технология-М», завод кирпичей «Кемма», Галактик-центр, Союзполимер, ЧКВЗ, «Урал Фреза», Xpage, Pour toi, «Витасмайл», «ЛеруаМерлен», Челиндбанк и девелопер «Весна».

Открытие выставки состоится в первый день фестиваля, 26 ноября, в 19:00.

Fashion Show «Prizma»

Уральские дизайнеры одежды покажут свои коллекции, созданные в концепции фестиваля «МАЧ» или специально для события. Дефиле пройдет под мультимедийное шоу от студии визуальных решений. В показе примут участие Татьяна Котова, Анна Носова, Spirt One, Ярослав Заикин, Татьяна Дербенцева и Ксения Герц.

Показ состоится 26 ноября в 19:30.

Спикер-клуб с главным архитектором города

За круглым столом (да ладно, просто в одной комнате) встретятся Павел Крутолапов и Галина Зубаирова, координатор программы Дома архитектора. К ним присоединится Белла Югова, представитель организации «Культурный слой», которая на добровольческих началах занимается проектами по сохранению и восстановлению памятников архитектуры и объектов историко-культурного значения. И Вероника Левончик, директор Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив — 2020. Этим людям есть что сказать о благоустройстве общественных пространств Челябинска, принципах, подходах, бюджетах, инициативах. Послушать и высказаться в тему может любой участник дискуссии.

Событие состоится 27 ноября с 15:00 до 16:00.

Беседа с Теймуром Халиковым

Челябинский режиссер и кинооператор расскажет, как снял в Бурятии чернушный комедийный ситком «Маньячелло» для ТНТ и есть ли тапочки для гостей у участников шоу «Вписка» на одноименном youtube-канале-миллионнике. Если вы не в курсе, «Вписка» — это шоу, в котором ведущие вместе с оператором Теймуром Халиковым несколько дней проводят рядом с героем программы. Так, съемочная группа гостила у Нойза МС, певицы Елки, Лизы Монеточки и Ильича. На встрече с Теймуром можно задавать вопросы, можно просто слушать смешные истории.

Событие состоится 28 ноября с 12:00 до 13:00.

Слепой концерт

Почти классический формат, пришедший с первых фестивалей «МАЧ». Зрители сидят с завязанными глазами, а со сцены и вокруг уральские поэты читают свои стихи под аккомпанемент музыкантов. Несколько поэтических произведений прочтут Ирина Аргутина, Янис Грантс, Наталия Санникова, Наталья Рубинская, Семен Решетов, Андрей Пушкинов, Александр Маниченко, Ян Любимов, Екатерина Коляченко.

Событие состоится 28 ноября с 16:30 до 18:15.





И это мы еще не упомянули большую беседу о современном искусстве, в которой примут участие художники, перформеры, директор Молодежного театра и куратор Уральской индустриальной биеннале.

Кроме этого, в трехдневной программе масса музыкальных концертов, световых и цифровых перформансов, выставок художников и фотографов. И конечно, маркет, где можно будет приобрести произведения искусства или мерч фестиваля.

«МАЧ» развернется на площадке коворкинга «Радиозавод» с 26 по 28 ноября. Вход на фестиваль возможен только по QR-коду. В продажу введены несколько типов билетов. Продавать их будут только на входе, во все дни фестиваля.