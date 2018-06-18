Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.69 +0.44 72.53 -1.03
Челябинск
сейчас
 
+14 °C
завтра
 
+18 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ «Звездные воины» и «Пираты Карибского моря» исполнят на сцене челябинской филармонии

«Звездные воины» и «Пираты Карибского моря» исполнят на сцене челябинской филармонии

Культовые мелодии из любимых фильмов исполнит филармонический оркестр.
сегодня в 09:55
  |  Культура

Сегодня, 18 июня, в концертном зале челябинской филармонии подготовили специальную программу для киноманов. Оркестр под руководством заслуженного артиста России Адика Абдурахманова сыграет знаковые мелодии из популярных фильмов. В программе — шедевры зарубежных композиторов.

В программе музыка из кинофильмов «Джеймс Бонд», «Гарри Поттер», «Пираты Карибского моря» и «Вестсайдская история». Оригинальный саундтрек — половина успеха фильма. Зачастую кинолента запоминается именно благодаря блестящему звуковому сопровождению. Не случайно многие песни, прозвучавшие в фильмах Голливуда, прочно вошли в репертуар музыкантов по всему миру. Романтичные, драматичные, героические мелодии, которые уже живут отдельно от своих фильмов, будут исполнены филармоническим оркестром «Классика» и станут настоящим подарком для поклонников саундтреков. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе челябинской филармонии.

Не упустите шанс насладиться необычной трактовкой мелодий из любимых кинокартин. Гостей ждут в концертном зале имени Прокофьева. Начало в 18:30. Приобрести билеты можно в городских кассах и на сайте челябинской филармонии. При бронировании онлайн — скидка 8%.

Культура
Музыкальная комедия возродит татарский народный театр на Южном Урале
08.06.2018
Музыкальная комедия возродит татарский народный театр на Южном Урале
Культура
Смотрите на 1obl. tv праздничное открытие фестиваля классической музыки «Кармен»
06.05.2018
Смотрите на 1obl. tv праздничное открытие фестиваля классической музыки «Кармен»
Культура
Челябинцы будут ездить по городу на трамвае под музыку Вивальди
16.04.2018
Челябинцы будут ездить по городу на трамвае под музыку Вивальди
Культура
Музыкальный салон с Маэстро - «Братья по Розуму»
06.04.2018
Музыкальный салон с Маэстро - «Братья по Розуму»
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Челябинск вошел в 100 городов с пунктами самовывоза от AliExpress
сегодня в 18:30
Челябинск вошел в 100 городов с пунктами самовывоза от AliExpress
Общество
Южноуральские студенты-информатики стали лучшими на международных соревнованиях
сегодня в 18:26
Южноуральские студенты-информатики стали лучшими на международных соревнованиях
Хоккей
Евгений Кузнецов привезет кубок Стэнли в Челябинск
сегодня в 18:23
Евгений Кузнецов привезет кубок Стэнли в Челябинск
Общество
Южноуральские вузы готовятся принимать первых абитуриентов
сегодня в 17:08
Южноуральские вузы готовятся принимать первых абитуриентов
Общество
Магнитогорские невесты сыграли в футбол и устроили гонки на байках
  
сегодня в 17:02
Магнитогорские невесты сыграли в футбол и устроили гонки на байках
Общество
Названа причина обысков в администрации Чебаркульского района
сегодня в 16:37
Названа причина обысков в администрации Чебаркульского района
Происшествия
Мужчина пропал после своего дня рождения на Южном Урале
сегодня в 15:43
Мужчина пропал после своего дня рождения на Южном Урале
Происшествия
Дети подожгли диван в частном доме
сегодня в 15:39
Дети подожгли диван в частном доме
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6