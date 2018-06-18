/ «Звездные воины» и «Пираты Карибского моря» исполнят на сцене челябинской филармонии

Культовые мелодии из любимых фильмов исполнит филармонический оркестр.

Сегодня, 18 июня, в концертном зале челябинской филармонии подготовили специальную программу для киноманов. Оркестр под руководством заслуженного артиста России Адика Абдурахманова сыграет знаковые мелодии из популярных фильмов. В программе — шедевры зарубежных композиторов.

В программе музыка из кинофильмов «Джеймс Бонд», «Гарри Поттер», «Пираты Карибского моря» и «Вестсайдская история». Оригинальный саундтрек — половина успеха фильма. Зачастую кинолента запоминается именно благодаря блестящему звуковому сопровождению. Не случайно многие песни, прозвучавшие в фильмах Голливуда, прочно вошли в репертуар музыкантов по всему миру. Романтичные, драматичные, героические мелодии, которые уже живут отдельно от своих фильмов, будут исполнены филармоническим оркестром «Классика» и станут настоящим подарком для поклонников саундтреков. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе челябинской филармонии.

Не упустите шанс насладиться необычной трактовкой мелодий из любимых кинокартин. Гостей ждут в концертном зале имени Прокофьева. Начало в 18:30. Приобрести билеты можно в городских кассах и на сайте челябинской филармонии. При бронировании онлайн — скидка 8%.