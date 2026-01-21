От метеорита до портрета императрицы: где челябинцы чаще делают селфи в музее

Рассказываем, у каких экспонатов успели сфотографироваться даже российские звезды

В третью среду января в мире отмечают неофициальный, но забавный праздник — День музейного селфи. По такому случаю корреспондент ИА «Первое областное» решил узнать, какие в Челябинске есть «самые фотогеничные» экспонаты. За ответом мы обратились в Исторический музей Южного Урала и Челябинский музей изобразительных искусств. Спойлер: на их фоне снимались даже российские звезды.

Начнем с исторического музея. Ожидаемо, одним из самых популярных селфи-экспонатов там считается метеорит — на его фоне любят фотографироваться челябинцы, жители области и туристы из других регионов и стран. Не менее популярен шерстистый носорог.

«Кроме них есть и другие, не менее интересные и любимые посетителями. Это чучело бобра и скелет пещерного медведя в зале природы и древней истории», — поделились в музее.

В зале истории и народного быта посетители чаще всего делают селфи у композиции с казаком и башкирским воином, с приказчиком горного завода и освоителями Урала. Здесь же люди ради снимка частенько останавливаются у большой златоустовской пушки, каменного изваяния и деревянного макета первой Челябинской крепости. А главными героями зала XX века в музее называют извозчика, скульптуру «Мальчик и девочка», отлитую из металла фигуру Игоря Курчатова, а также гигантский 20‑ведерный самовар и самую маленькую гармошку.

«А в детском музее люди делают фотографии на крылечке русской избы, у входа в башкирскую юрту или с Дедом Куделькой», — рассказали журналисту.

В Музее изобразительных искусств чаще всего люди фотографируются с самыми крупными полотнами. А когда была открыта картинная галерея, абсолютным местом притяжения был портрет императрицы Елизаветы Алексеевны. В архиве у работников до сих пор лежит выпуск журнала «Собака» с фотосессией у этого полотна.





Фото: Челябинский музей изобразительных искусств

Также нам стало интересно, какие самые неожиданные селфи были в челябинских музеях. И это — снимки российских звезд. Так, прошлым летом у нас побывал Николай Цискаридзе. И фото маэстро из обоих музеев у нас есть. Не селфи, правда, но мы надеемся, что у Николая Максимовича осталось в галерее телефона несколько своих кадров, сделанных на фоне картин и метеорита.





Фото: Челябинский музей изобразительных искусств

Фото: Исторический музей Южного Урала

Фото: телеграм-канал Ирины Текслер

Еще в музее ИЗО хранят кадры с Артемием Лебедевым и Андреем Малаховым. Артемий для кадра остановился у полотна Анатолия Костюка.

Фото: Челябинский музей изобразительных искусств

Также в этот день поделимся лайфхаками, как сделать удачные кадры. Сотрудники музея изобразительных искусств признаются: сделать качественное селфи в условиях музейного освещения — настоящее искусство. Жесткий верхний свет, необходимый для подсветки картин, создает глубокие тени на лице.

«Если встать прямо под источник, то получится эффект уставшего лица с тенями под глазами. Поэтому лучше настроить камеру телефона на съемку в условиях слабого освещения. Или сфотографироваться боком или спиной — будто вы разглядываете картину», — поделились в музее.

Важный этический момент — контекст. Улыбка на фоне пейзажа Ивана Шишкина органична, а вот веселое выражение лица перед картиной, изображающей трагедию или войну, — признак дурного тона. Также в музее просят не фотографироваться непосредственно за спиной у экскурсовода, ведущего группу, — лучше дождаться, когда он освободит пространство у экспоната.

Но нужно помнить, что музей — это прежде всего храм истории и искусства, а не фотостудия. Базовые правила поведения для всех едины и не меняются: нельзя трогать экспонаты руками, прислоняться к витринам и тем более пытаться сдвинуть предметы. Следы от пальцев на стекле портят вид и создают дополнительную работу для сотрудников музея. Селфи-палка или смартфон — ваши лучшие союзники, а вот вспышку необходимо отключать, ведь яркий свет губителен для тканей, бумаги, кожи и красочного слоя картин.

«Не возбраняется использовать любые непрофессиональные камеры. Но лучше всего фотографировать на телефон, это точно не вызовет вопросов у смотрителей», — рассказали в историческом музее.

И, конечно, не нужно мешать другим посетителям.