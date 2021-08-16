Опубликована афиша II фестиваля современного искусства PULSE в Челябинске

Самое авангардное культурное событие сезона состоится с 7 по 12 сентября

Фестиваль PULSE, который начинался в 2019 году в Челябинском молодежном театре как фестиваль иммерсивного театра, в 2021 году позиционируется как фестиваль-лаборатория современного искусства. Организаторы включили в программу не только театральные постановки и эскизы спектаклей, но и выставки, лекции, перформансы.

«Хотя понятие иммерсивного театра включает очень много, мы решили не сужать тему этими рамками. Мир меняется, все не стоит на месте. Как обновляется, например, айфон, так же обновляется театральный язык. Есть жанры, которые стоят в авангарде искусства, и мы хотим познакомить с ними челябинскую публику. Нам очень хотелось показать перформанс, открыть Челябинску молодых художников, каждый из которых — яркое событие, но их работы так редко попадают в поле зрения»,

— рассказывает Иван Миневцев, художественный руководитель фестиваля и главный режиссер Молодежного театра.

Иван Миневцев в своем кабинете показывает картину современного челябинского художника Олега Напрасно

фото: Марина Власова

В этом году PULSE проходит под девизом «Я (НЕ) РЕБЁНОК». И через все мероприятия фестиваля красной нитью проходит драма отцов (матерей) и детей.

Флагманом фестиваля станет спектакль-выставка «Мам, привет» — независимый театральный проект из Москвы. Создатели называют его выставкой личных переживаний, хотя по анонсу это очень похоже на иммерсивный спектакль. Никакого зрительного зала и сцены, нет актеров. Только лабиринт из инсталляций, телефон и наушники. Каждый сам выбирает маршрут и решает, за какой стол в комнате сесть, но за каждым посетителя ждет своя маленькая история. Через вещи на столе, тактильные ощущения, звук и картинки человек узнает истории об обидах, конфликтах, любви и прощении.

Спектакль-выставка «Мам, привет» (фото: театр «Практика», Москва)





«Это очень тонкая психологическая работа. И если говорить о том, что будет самым крутым, мне кажется, ответ очевиден — «Мам, привет», — комментирует Иван Миневцев.

Театр POP-UP из Санкт-Петербурга устроит спектакль-игру «Кто ты?» — адаптированный швейцарский перформанс, где тоже нет сцены и актеров, а только зал. Вернее, ряды людей, сидящих друг напротив друга. В вашем распоряжении час времени, стопка анкет и ручка. Зрители не смотрят на сцену, а отвечают на вопросы из анкет, каждая из которых заставляет все глубже посмотреть в душу самому себе и ответить наконец на вопрос «Кто я?». Кульминацией становится итоговое знакомство и живое общение всех зрителей, сидевших друг с другом на протяжении часа.

Спектакль-игра «Кто ты?» (Pop-up театр, Санкт-Петербург)



Интересен и мультимедийный проект PULSE. Это электроакустическая композиция — аудиовизуальный концерт музыкантов из Москвы, компиляция живой музыки, света и видео. Композитор Николай Попов, саксофонист Аркадий Пикунов и перкуссионист Петр Ившин, которые обычно выступают в жанре импровизации, представят микс живой и электронной музыки.

Все мероприятия в рамках фестиваля так или иначе — о психологизме семейной драмы. Например, во время фестиваля на площадке GoGreenCenter пройдет выставка работ челябинских художников «Безотцовщина». Ее цель — придать большей огласке проблему неполных семей. Здесь будут представлены несколько инсталляций, посвященных безотцовщине и ее влиянию на сознание целого поколения.

«Мы — Молодежный театр, мы работаем с психологией детей и подростков, это наш зритель. Поэтому в программе фестиваля так много о семье и детях. Каждый проект, он так или иначе связан с темой. Мы все — дети. Сами ими были, и у нас они когда-то будут. Так что важно налаживать коммуникацию детей и родителей. Где еще ребенок открыто увидит свои проблемы, сможет отрефлексировать или после поговорить о них со своими родителями? Это очень важная и главная миссия фестиваля», — говорит Иван Миневцев.

Фестиваль PULSE 2019 года, лекция Анастасии Паукер (фото: Игорь Шутов)

В программе фестиваля PULSE — 14 событий от театральных коллективов и артистов из Челябинска, Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга. Организаторы фестиваля отобрали лучшие среди всех заявок на участие. Кроме перформансов и выступлений пройдут лекции о театральном языке и современном искусстве. В качестве лекторов выступят театральный критик Мила Денёва и главный режиссер Молодежного театра Иван Миневцев.





Предварительная запись и информация о билетах доступна на сейте фестиваля.