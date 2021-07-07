В Молодежном театре назвали участников лаборатории PULSE

Три проекта начинающих режиссеров из Челябинска, Екатеринбурга и Москвы будут реализованы при поддержке театра

Фестиваль PULSE задуман в Молодежном как творческая лаборатория иммерсивного театра, театра без границ. То есть действие всех спектаклей выходит далеко за пределы известных жанров и театральных залов, включает в приключение зрителей, разные необычные технологии и формы. В 2019 году фестиваль собрал необычные спектакли местных театральных коллективов и столичных гостей. В 2021 PULSE пройдет в Челябинске с 7 по 12 сентября.



Pulse в 2019 году

И в этом году жюри экстравагантного фестиваля объявило: готовы принимать заявки от начинающих художников и режиссеров. Творческая молодежь могла придумать перформанс, иммерсивный спектакль, флешмоб, site-specific, променад или какой-то свой жанр, составить подробное описание своей гениальной идеи и отправить в оргкомитет. Два самых интересных проекта в Молодежном театре обещали воплотить, временно приняв автора под крыло.



PULSE в 2019 году

В адрес оргкомитета поступило 25 заявок из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Кирова. Сложный выбор делали главный режиссер Молодежного театра Иван Миневцев и театральные критики, театроведы Татьяна Джурова (Санкт-Петербург) и Мила Денёва (Москва). О многом говорит тот факт, что вместо обещанных двух заявок члены жюри выбрали три!

«Были споры при обсуждении работ, в итоге мы выбрали те заявки, которые оказались самыми понятными, точно описанными. Эти работы впишутся в концепцию фестиваля, они являются действительно иммерсивными, и нам интересно их воплотить и посмотреть, что из этого выйдет», — рассказывает Иван Миневцев.

Этой осенью в Челябинске состоится театральная импровизация актрисы и режиссера Анны Куликовой из Москвы. Ее проект существует в определении LARP, где-то между сторителлингом, иммерсивным театром и психодрамой. Зрители будут активными участниками перформанса и сами сыграют свою историю.

Второй участник лаборатории — Анна Кизикова из Екатеринбурга. Анна — выпускница мастерской Николая Коляды и предлагает челябинцам поучаствовать в хоррор-квесте «Ленин и дети», замешанном на одноименной книге В. Бонч-Бруевича, дневниках и архивных документах.

Третьим участником PULSE стал челябинец Павел Никитенко. Будущий режиссер театра (курс Андрея Могучего при БДТ) представит перформанс по пьесе Юна Фоссе «Однажды летним днем». Учитывая всю специфичность фестиваля, ждем оперных партий под жесткий электронный бит, безудержных танцев и замысловатой истории.

Какие театральные проекты заполнят основную программу фестиваля PULSE, мы узнаем совсем скоро.