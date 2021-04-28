«Ищем безумных гениев»: Челябинский театральный фестиваль Pulse принимает заявки от новичков

Два самых необычных проекта будут реализованы при помощи Молодежного театра

«„Я (не) ребенок“. Именно так я хочу обратиться к молодым художникам и к тем, кому еще не придумали профессионального определения. В сентябре фестиваль-лаборатория PULSE состоится во второй раз, но впервые мы приглашаем к участию молодых непрофессионалов. Я бы хотел, чтобы PULSE стал точкой их творческого взросления и самоидентификации, чтобы спровоцировал фантазию и дал шанс реализовать невозможное. Театр давно вышел за пределы здания и сценической коробки — мы призываем и молодых художников выйти за границы опыта старших коллег. „Я (не) ребенок“ — это еще и тема самих проектов. Мы предлагаем художникам исследовать процессы взросления и границы (не)свободы в детско-родительских отношениях. Для этого у них есть простор собственного воображения, ресурсы Молодежного театра и пространство всего города»,

— говорит Иван Миневцев.