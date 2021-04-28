Фестиваль PULSE задуман в «Молодежном» как творческая лаборатория иммерсивного театра, театра без границ. То есть действие всех спектаклей выходит далеко за пределы известных жанров и театральных залов, включает в приключение зрителей, разные необычные технологии и формы. В 2019 году фестиваль собрал необычные спектакли местных театральных коллективов и столичных гостей. В 2021 PULSE пройдет в Челябинске с 7 по 12 сентября.
В этом сезоне к фестивалю могут присоединиться новички: начинающие режиссеры, сценаристы, перформеры и художники. Даже если вы еще не определились с профессией, жанром, темой, да что там — со смыслом жизни, но у вас есть крутая творческая идея, — отправляйте заявку. Несуществующие жанры, неординарные темы, проекты, которые на первый взгляд кажутся сумасшедшими. Вы можете вписать свою историю (или не историю) в любое доступное городское пространство, время, настроение.
Жюри фестиваля готово знакомиться с самыми одиозными предложениями от новых гениев из Уральского федерального округа и Пермского края. Важно оформить свою идею в короткую, понятную заявку. Как это сделать и куда отправить — написано вот тут, управиться нужно до 31 мая. Главный режиссер Молодежного театра Иван Миневцев, театральные критики Татьяна Джурова и Мила Денёва рассмотрят предложения и выберут два неординарных проекта. При поддержке театра они будут сыграны на фестивале осенью.
Тема для проектов звучит как «Я (не) ребенок». Вот как тему прокомментировал главный режиссер Молодежного театра:
«„Я (не) ребенок“. Именно так я хочу обратиться к молодым художникам и к тем, кому еще не придумали профессионального определения. В сентябре фестиваль-лаборатория PULSE состоится во второй раз, но впервые мы приглашаем к участию молодых непрофессионалов. Я бы хотел, чтобы PULSE стал точкой их творческого взросления и самоидентификации, чтобы спровоцировал фантазию и дал шанс реализовать невозможное. Театр давно вышел за пределы здания и сценической коробки — мы призываем и молодых художников выйти за границы опыта старших коллег. „Я (не) ребенок“ — это еще и тема самих проектов. Мы предлагаем художникам исследовать процессы взросления и границы (не)свободы в детско-родительских отношениях. Для этого у них есть простор собственного воображения, ресурсы Молодежного театра и пространство всего города», — говорит Иван Миневцев.
Кроме того, в фестивале Pulse примут участие иммерсивные театры со всей страны. Например, участниками прошлого сезона были проекты из Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска, а сценами стали бар, колесо обозрения, творческий кластер Svoboda2 и улицы города. Заявки от театров на иммерсивную тусовку принимаются здесь.
Новости ЗОЖивем Фритайм Телепередачи Проекты Рекламодателям
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Есть вопрос Зеленая передача Идентификация Как тебе такое, Илон Маск? Красный блокнот Марафон талантов Медгородок Моя деревня Наше утро О здоровье Политические дебаты Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Южный Урал. Города Юридическая мясорубка Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Кредит недоверия Национальный интерес Новый год вот-вот Память народа Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом