Фестиваль PULSE задуман в «Молодежном» как творческая лаборатория иммерсивного театра, театра без границ. То есть действие всех спектаклей выходит далеко за пределы известных жанров и театральных залов, включает в приключение зрителей, разные необычные технологии и формы. В 2019 году фестиваль собрал необычные спектакли местных театральных коллективов и столичных гостей. В 2021 PULSE пройдет в Челябинске с 7 по 12 сентября. 



В этом сезоне к фестивалю могут присоединиться новички: начинающие режиссеры, сценаристы, перформеры и художники. Даже если вы еще не определились с профессией, жанром, темой, да что там — со смыслом жизни, но у вас есть крутая творческая идея, — отправляйте заявку. Несуществующие жанры, неординарные темы, проекты, которые на первый взгляд кажутся сумасшедшими. Вы можете вписать свою историю (или не историю) в любое доступное городское пространство, время, настроение.

Жюри фестиваля готово знакомиться с самыми одиозными предложениями от новых гениев из Уральского федерального округа и Пермского края. Важно оформить свою идею в короткую, понятную заявку. Как это сделать и куда отправить — написано вот тут, управиться нужно до 31 мая. Главный режиссер Молодежного театра Иван Миневцев, театральные критики Татьяна Джурова и Мила Денёва рассмотрят предложения и выберут два неординарных проекта. При поддержке театра они будут сыграны на фестивале осенью.



Тема для проектов звучит как «Я (не) ребенок». Вот как тему прокомментировал главный режиссер Молодежного театра:

«„Я (не) ребенок“. Именно так я хочу обратиться к молодым художникам и к тем, кому еще не придумали профессионального определения. В сентябре фестиваль-лаборатория PULSE состоится во второй раз, но впервые мы приглашаем к участию молодых непрофессионалов. Я бы хотел, чтобы PULSE стал точкой их творческого взросления и самоидентификации, чтобы спровоцировал фантазию и дал шанс реализовать невозможное. Театр давно вышел за пределы здания и сценической коробки — мы призываем и молодых художников выйти за границы опыта старших коллег. „Я (не) ребенок“ — это еще и тема самих проектов. Мы предлагаем художникам исследовать процессы взросления и границы (не)свободы в детско-родительских отношениях. Для этого у них есть простор собственного воображения, ресурсы Молодежного театра и пространство всего города», — говорит Иван Миневцев.


Кроме того, в фестивале Pulse примут участие иммерсивные театры со всей страны. Например, участниками прошлого сезона были проекты из Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска, а сценами стали бар, колесо обозрения, творческий кластер Svoboda2 и улицы города. Заявки от театров на иммерсивную тусовку принимаются здесь.