Оперный певец Ильдар Абдразаков взял две статуэтки BraVo

Артиста отметили в номинациях «Опера года» и «Лучший классический мужской вокал»

На Исторической сцене Большого театра России прошла VIII церемония вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo. Одной из главных звезд вечера стал народный артист России, оперный певец и уроженец Уфы Ильдар Абдразаков, сообщает портал bashinform.ru.

Артист получил награды сразу в двух номинациях. Первую статуэтку ему вручили за «Оперу года». Золотой скрипичный ключ присудили за спектакль «Алеко» Сергея Рахманинова в постановке Севастопольского театра оперы и балета. Это была первая оперная премьера в истории этого театра, режиссером-постановщиком выступил сам Ильдар Абдразаков, он же исполнил заглавную партию.

Второй раз на церемонии имя Абдразакова прозвучало в номинации «Лучший классический мужской вокал». Для артиста победа стала уже второй в данной категории.

Напомним, в 2024 году Ильдар Абдразаков приезжал в Челябинск на фестиваль классической музыки под открытым небом «Курчатов фест» и исполнял оперные шедевры под проливным дождем. В том же году артист привозил на Южный Урал свой международный музыкальный фестиваль.