Звезда мировой оперы Ильдар Абдразаков привез на Южный Урал свой музыкальный фестиваль

Концерты уже прошли в Сатке и Челябинске, впереди — Миасс и Магнитогорск

Южный Урал принимает региональный этап VII Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова. Концерты уже состоялись в Сатке и Челябинске, звезд мировой и российской оперы ждут в Миассе и Магнитогорске.

В Челябинске концерт состоялся на сцене оперного театра. Арии, дуэты, романсы, песни русских и зарубежных композиторов исполнили заслуженный артист РФ, народный артист Республики Башкортостан и Республики Татарстан Ильдар Абдразаков, солист Большого театра Беларуси Иосиф Никитенко, солистка театра «Геликон-Опера» Софья Цыганкова, а также выпускники «Летней школы Ильда­ра Абдразакова» Юлия Вакула и Елисей Лаптев. За пультом Челябинского симфонического оркестра был главный дирижер Государственного академического симфонического оркестра Республики Башкортостан, народный артист РБ Дмитрий Крюков.

Среди зрителей были губернатор Челябинской области Алексей Текслер с супругой. После финальной композиции глава региона поднялся на сцену, чтобы от лица всех южноуральцев выразить благодарность артистам.

«Спасибо большое, дорогой Ильдар, за этот прекрасный праздник! Дорогие друзья, замечательный оперный певец, мировая величина сегодня с нами и привез такую замечательную компанию. Дорогие друзья, спасибо вам огромное, каждому из вас. Мы рады вас приветствовать у нас, в Челябинской области», — сказал, в частности, глава региона.

Добавим, помимо концерта в рамках фестиваля в Детской филармонии Челябинска состоялся мастер-класс, который посетили молодые артисты, заранее приславшие видеозаявки. Начинающие артисты, особенно успешно зарекомендовавшие себя на очных прослушиваниях, смогут принять участие в одном или нескольких концертах фестиваля.

«Ильдар Амирович уже дал вчера мастер-классы в детской филармонии — и для детей, и для взрослых, и это тоже дорогого стоит», — добавил губернатор.

Артист, в свою очередь, поблагодарил Алексея Текслера за теплое отношение к музыкантам в регионе и, в частности, за постоянное попечение о симфоническом оркестре, а челябинских зрителей — за горячий прием.

«Ваши аплодисменты — теплые, даже горячие, потому что в них есть заряд мощной энергии, в них есть позитив, в них есть добро и любовь. Спасибо вам большое за то, что вы здесь!» — обратился к челябинцам Ильдар Абдразаков.

Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова проходит в России ежегодно с 2018 года. В этом году он стартовал летом в Санкт-Петербурге. Региональный тур проходит с 6 по 20 ноября. После Челябинской области артисты отправятся в Оренбург, а завершится гастрольный тур гала-концертом в Уфе.