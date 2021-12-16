Новогодние спектакли в Челябинске пройдут без хороводов

Дед Мороз и Снегурочка поздравят детей со сцены

В городских театрах на этой неделе стартует новогодняя кампания, но традиционных интермедий у елок не будет. Отказаться от хороводов решили по рекомендации оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.



«Хороводов вокруг елки не будет, как и в прошлом году. Сами понимаете, в хороводах нет никакой социальной дистанции. Дети у нас без QR-кодов. Поэтому интермедий у елки не будет, Дед Мороз и Снегурочка со сцены поздравят ребят и их родителей с Новым годом», — сообщил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Первое новогоднее представление в городе пройдет в Камерном театре уже 17 декабря. 19 декабря в Молодежном театре премьера «Сказы Медной горы», с 20 декабря в театре «Манекен» новогодняя сказка «Гринч», а с 23-го в Детской филармонии музыкальный спектакль «Снежинотки», в основу которого легли истории от челябинских музыкантов. О других новогодних спектаклях читайте в нашей подборке.