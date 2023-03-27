Ночные экскурсии и выставки костюмов: в Челябинске отметят День театра

Всемирный праздник уже сегодня, 27 марта

В Челябинске 27 марта отмечают Международный день театра. По традиции некоторые городские театры устраивают распродажи билетов (как Молодежный, но это было в выходные), а другие — составляют полноценную праздничную программу для своих зрителей.



Ночные экскурсии



В Камерном театре решили пустить гостей в святая святых — в закулисье. Экскурсии будут проводить разные сотрудники театра, так что каждая прогулка будет авторская, о своем.



Занырнуть в таинственную театральную бездну можно будет в 14:30 и в 16:00 в компании артиста Виктора Нагдасева (автора нескольких моноспектаклей и поэтических вечеров).



К вечеру, в 18:30, гостей по узким коридорам будет водить Наталья Дик, заместитель директора. А в магическую театральную полночь двери в реквизиторские и гримерки приоткроет и сам Илья Коломейский, директор Камерного.



В 19:00 в фойе театра устроят интеллектуальную игру для поклонников театра. На квизе «ТеатрариУМ» будут шарады, шутки про театр и каверзные вопросы. А если не знаете ответов, то можете сосредоточенно разглядывать стены холла, там экспонируется выставка работ художника Руслана Султанова — Ральникова.



Возрастные ограничения дневных экскурсий — 6+, вечерние мероприятия — 18+.



Выставка костюмов и реквизита



В выставочном зале Детской художественной школы искусств 27 марта откроется выставка «Зеркало сцены». Лучшие художники челябинских театров представят свои эскизы сценических дизайнов, костюмов, декораций. Гости выставки увидят реальный сценический реквизит, костюмы, театральные плакаты и планшеты с рисунками, подготовленные для главных премьер Молодежного театра, Камерного, Театра оперы и балета и не только.



Открытие выставки назначено на 16:00, вход свободный. Возрастные ограничения — 6+.



Творческий вечер



В Новом Художественном театре День театра совместили с празднованием юбилея актера Александра Майера. Этот артист известен всему городу своими удивительными моноспектаклями и ролями в сложных и драматических постановках НХТ.



В 18:00 на сцене театра начнется авторский вечер «Из несыгранного», в программе которого — творческие зарисовки самого актера и подарки-поздравления для артиста от коллег. Хотите занять место в зале — регистрируйтесь на событие в социальных сетях театра.



Возрастное ограничение концерта — 12+



Показ модных эскизов



В фойе Молодежного театра уже 28 марта (понедельник — святой театральный выходной) откроется выставка «Под каблучком у моды» художника-модельера Разии Булатовой.



Дизайнер училась в Челябинске, придумывала костюмы для Челябинского дома моделей и Фестиваля уральской моды. Шила корпоративную одежду для известных ресторанов и магазинов.



Для выставки Разия выбрала свои лучшие и необычные эскизы. Многие модели остались только на бумаге, оттого разглядывать их еще интереснее.



Возрастные ограничения выставки — 6+.