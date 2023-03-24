На большой сцене Театра драмы, пока уцелевшей от глобальной реконструкции, которая полным ходом идет в театре, идут последние репетиции спектакля «Доходное место». Ставит пьесу Александра Островского режиссер Дмитрий Астрахан.
«Это воровской клан! Ты туда попал, и это очень круто. А главный принцип воровского клана каков? Уважение! Ты должен показать уважение главе клана. Вот и покажи! Если не почитаешь воровские законы, голову отрежут»,
— поясняет Астрахан задачу актеру Михаилу Зузневу, который играет чиновника Онисима Белогубова.
Идет репетиция сцены в трактире, где молодой Белогубов решил отметить удачно обстряпанное дельце. Дмитрий Астрахан, уверенный, что пьесы Островского несмотря ни на что не устаревают и звучат по-прежнему актуально, поставил «Доходное место» в нескольких театрах страны, включая «Ленком», но просит об этом не спрашивать.
«Доходное место» — это абсолютно современная история, написанная 170 лет назад. Островский писал о том, как аморальное стало моральной нормой. Это системообразующая величина общества — взятка. А тот, кто против, — тот аморален. И просто дурак. Островский затронул вечную тему и обнаружил этот перевертыш. И чем дальше, тем актуальнее звучит эта пьеса, как ни горько это сознавать. И сила ее в том, что смешная!» — говорит Дмитрий Астрахан.
Режиссер с большим уважением отозвался о труппе Театра драмы, отметив, что здесь работают прекрасные, талантливые ребята, и не согласившись с разделением актеров на столичных и провинциальных, потому что большинство звезд российской сцены и кино когда-то приехали в Москву из всех городов страны.
Дмитрий Астрахан, хоть и является художественным руководителем Школы современной пьесы, придерживается традиционных театральных канонов и считает, что публика ждет эмоционального воздействия, сочувствия и сопереживания, а такую драматическую конструкцию дают классические пьесы.
Премьера «Доходного места» назначена на 28 и 29 марта в Театре оперы и балета.
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