Итальянская сеть пиццерий «Моцарелла» в Челябинске состоит теперь из трех точек. Новый ресторанчик открывается 28 марта на Северо-Западе.
Напомним, в далеком 2017 году два друга-итальянца открыли в Челябинске на ул. Пушкина оригинальную тратторию. Они сами встали у печи и крутили авторскую пиццу из оригинальных ингредиентов. Потом один из приятелей устроил сольный проект — «Подди пиццу».
А второй — итальянец Гаэтано Дзамбито, шеф-повар пиццерии-траттории «Моцарелла», готовится перерезать красную ленточку третьей торговой точки.
Новый ресторан с залом на 20 посадочных мест заработает в «Ньютоне», на ул. Академика Макеева, 26. Здесь ожидается специальное меню с новыми вариантами пиццы, антипасти и секретным десертом.
Сам Гаэтано останется шеф-поваром и будет «мигрировать туда-сюда» и управлять новым заведением.
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