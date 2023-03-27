В Челябинске открывается третья пиццерия «Моцарелла»

Новый ресторан начнет работу 28 марта

Итальянская сеть пиццерий «Моцарелла» в Челябинске состоит теперь из трех точек. Новый ресторанчик открывается 28 марта на Северо-Западе.



Напомним, в далеком 2017 году два друга-итальянца открыли в Челябинске на ул. Пушкина оригинальную тратторию. Они сами встали у печи и крутили авторскую пиццу из оригинальных ингредиентов. Потом один из приятелей устроил сольный проект — «Подди пиццу».



А второй — итальянец Гаэтано Дзамбито, шеф-повар пиццерии-траттории «Моцарелла», готовится перерезать красную ленточку третьей торговой точки.



Новый ресторан с залом на 20 посадочных мест заработает в «Ньютоне», на ул. Академика Макеева, 26. Здесь ожидается специальное меню с новыми вариантами пиццы, антипасти и секретным десертом.



Сам Гаэтано останется шеф-поваром и будет «мигрировать туда-сюда» и управлять новым заведением.

