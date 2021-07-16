Ночь музыки в Екатеринбурге перенесена на сентябрь

Но точной информации нет

Стал известен приблизительный срок проведения фестиваля Ural Music Night. Об этом сообщил генеральный директор проекта Евгений Горенбург.

«Я думаю, мы где-то в начале сентября проведем Ночь музыки», — заявил Горенбург.

Однако генеральный директор главного музыкального фестиваля Урала уточнил, что сроки весьма и весьма приблизительные и даже сентябрь назван условно, это скорее ожидания и предположения.

Фестиваль Ural Music Night был запланирован на 25 июня. Из-за новой волны коронавируса губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев перенес фестиваль на неопределенный срок.