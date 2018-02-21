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/ В Голливуде наградили «Нелюбовь» за лучшее звуковое сопровождение

В Голливуде наградили «Нелюбовь» за лучшее звуковое сопровождение

Картина удостоилась «Золотой катушки».
сегодня в 09:32
  |  Культура

Очередной наградой отметили «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева. Звуковой монтаж фильма сочли одним из лучших голливудские эксперты. Картина получила «Золотую катушку» — приз Организации аудиомонтажеров и шумовиков.

Во время 65-й церемонии вручения премии «Золотая катушка» Организация аудиомонтажеров и шумовиков (MPSE) отметила номинированные на «Оскар» фильмы «Бегущий по лезвию 2049» (эффекты и шумовое оформление) и «Дюнкерк» (музыка). Призы также достались картинам «Планета обезьян: Война», «Величайший шоумен» и мультфильму «Тайна Коко». Драма «Нелюбовь» Андрея Звягинцева у MPSE победила в категории «Лучший фильм на иностранном языке». — рассказывает «Кинопоиск».

Напомним, «Нелюбовь» также номинирована на «Оскар». Фильм борется за звание лучшей картины на иностранном языке. Голосование академиков уже началось 20 февраля. Сама церемония вручения премии состоится 4 марта.

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