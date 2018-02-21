/ В Голливуде наградили «Нелюбовь» за лучшее звуковое сопровождение

Картина удостоилась «Золотой катушки».

Очередной наградой отметили «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева. Звуковой монтаж фильма сочли одним из лучших голливудские эксперты. Картина получила «Золотую катушку» — приз Организации аудиомонтажеров и шумовиков.

Во время 65-й церемонии вручения премии «Золотая катушка» Организация аудиомонтажеров и шумовиков (MPSE) отметила номинированные на «Оскар» фильмы «Бегущий по лезвию 2049» (эффекты и шумовое оформление) и «Дюнкерк» (музыка). Призы также достались картинам «Планета обезьян: Война», «Величайший шоумен» и мультфильму «Тайна Коко». Драма «Нелюбовь» Андрея Звягинцева у MPSE победила в категории «Лучший фильм на иностранном языке». — рассказывает «Кинопоиск».

Напомним, «Нелюбовь» также номинирована на «Оскар». Фильм борется за звание лучшей картины на иностранном языке. Голосование академиков уже началось 20 февраля. Сама церемония вручения премии состоится 4 марта.