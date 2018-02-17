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/ Букмекеры пророчат «третье место» «Нелюбви» Звягинцева на «Оскаре»

Букмекеры пророчат «третье место» «Нелюбви» Звягинцева на «Оскаре»

Список победителей огласят через 2 недели.
сегодня в 10:40
  |  Культура

Через две недели состоится 90-я церемония вручения «Оскара». Одну из статуэток надеется получить российский режиссер Андрей Звягинцев. Его «Нелюбовь» номинирована как лучший фильм на иностранном языке. Букмекеры считают, что российскую картину могут обойти два фильма.

У меня есть два ответа: первый — пессимистичный, и это один к пяти, по понятным, думаю, причинам; второй — оптимистичный, и это один к двум. Потому что победит или твой фильм, или чужой. — рассказал Андрей Звягинцев в интервью ТАСС.

Также режиссер отметил, что «Нелюбовь» выходит в американский прокат 16 февраля. У общественности и критиков есть несколько дней, чтобы ознакомиться с картиной и понять свое к ней отношение.

Голосование академиков начнется 20 февраля.

Исход голосования весь мир узнает 4 марта.

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