В Сатке начали съемки анимационного фильма «Маленькие истории Большого завода». Уникальный проект кинолаборатории SATKA.LAB посвящен «Магнезиту» и его работникам. Еще в феврале оргкомитет проекта запустил конкурс среди саткинских детей и подростков. Жюри выбирало истории, связанные с заводом. В основу сценария мультфильма легли три реальные истории сотрудников.
Курирует создание анимации Ольга Комлева, театровед и директор Музея андеграунда из Екатеринбурга. А режиссером выступил Иван Ханжин, выпускник УрГАХУ, лауреат многочисленных фестивалей анимации.
«Мультфильм уникален тем, что впервые мы снимаем анимированных персонажей в реальных пространствах завода. То есть идет совмещение реального и мультипликационного мира, при этом герои — не выдуманные персонажи, а реальные люди, которые жили и живут в Сатке. Для нас было важно то, чтобы это были не просто истории, а истории, связанные с чем-то личным, теплым, душевным, что связывает семьи с заводом и с городом», — рассказывает Ольга Комлева.
Съемки в реальных заводских цехах будут идти две недели. Параллельно будет идти и запись звука — озвучивать персонажей будут ребята, которые прислали истории в основу сюжета. Целиком мультфильм закончат в мае.
Отметим, что SATKA.LAB, в рамках которого действует проект, реализуется Фондом содействия развитию Саткинского района при поддержке Челябинского ресурсного центра для СО НКО.
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