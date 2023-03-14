Каток в парке Терешковой закрывается 19 марта

Сезон уличных катков в Челябинске подошел к концу

Самый красивый каток в Челябинске в парке Терешковой работает последние выходные в сезоне. Подробнее об этом сообщили в городском управлении культуры. 18 и 19 марта пройдут сеансы массового катания, а потом лед закроют до следующей зимы. Поддерживать покрытие в рабочем состоянии уже сложно — плюсовые температуры портят лед.

Впрочем, сезон катаний в Терешковой оказался самым долгим — катки в городском саду им. Пушкина и парке им. Гагарина закрылись еще раньше.

К слову, в прошлом году массовые катания продолжались чуть дольше — в 2022 году каток в парке Терешковой закрылся 28 марта.