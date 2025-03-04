Театр имени Вахтангова представит четыре спектакля на двух площадках в Челябинске

На гастроли на Южный Урал приедут 120 артистов

Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова (Москва) привезет в Челябинск четыре постановки, которые сыграет на двух площадках города — в Театре драмы им. Н. Орлова и Молодежном театре, сообщили в пресс-службе регионального Минкульта.

Так, в драме 3—4 мая пройдет «Война и мир» (16+) — величественная классическая интерпретация эпохального романа Л. Н. Толстого; 6—7 мая — «Мадемуазель Нитуш» (16+) — яркая и игривая фантазия по мотивам оперетты Эрве.

В Молодежном театре на 3—4 мая запланированы «Крик лангусты» (16+) — философская драма по пьесе Джона Марелла, в которой сарказм и жизненные истины переплетаются в интригующем сюжете; на 6—7 мая — захватывающая драма польского драматурга Тадеуша Слободзянека «Наш класс» (18+).

Постановки не будут отличаться от московских: из столицы приедут 120 артистов, звуковое и световое оборудование, а также костюмы будут соответствовать московским стандартам, обеспечивая полное погружение в происходящее на сцене.

Билеты вскоре поступят в продажу. Добавим, по решению губернатора Челябинской области на покрытие расходов, связанных с приездом столичного театра, выделены дополнительные средства, поэтому цены обещают быть весьма лояльными.