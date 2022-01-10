Пушкинская карта, которая начала действовать с 1 сентября 2021 года, дает право на посещение спектаклей, выставок, концертов, а с февраля и кино, но только российских премьер. Система заработала не сразу. Номинал карты составлял 3000 рублей, с 1 января 2022 года сумма увеличилась до 5000 рублей.
По правилам действия карты деньги нужно потратить на культурные события строго в течение года, иначе средства сгорают. Почти все культурные учреждения Челябинской области дают возможность купить билеты по Пушкинской карте.
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