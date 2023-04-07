На ОТВ стартует реалити-шоу «Хочу к Пухову»

Проект приурочен к двадцатилетию телекомпании

Телепроект «Хочу к Пухову» стартует сегодня, 7 апреля. Это новое реалити-шоу ОТВ о людях, которые хотят изменить свою внешность и жизнь с помощью пластической операции.

Доктор Александр Пухов — один из первых и лучших пластических хирургов в России, профессор, заведующий отделением реконструктивной и пластической хирургии областной клинической больницы № 1, главный пластический хирург Челябинской области — стал одним из авторов проекта. Он лично будет делать операции героям программы.

«Мы будем отбирать в передачу таких людей, для которых реконструктивное хирургическое вмешательство — вопрос не эстетический, а жизненно важный. Мы видим, что интерес к пластической хирургии в обществе только растет. У Пухова — шесть операций в день. Мы хотим показать, что бывают такие ситуации, когда операция может серьезно изменить жизнь. Это не запрос из серии „Сделайте мне носик на пару миллиметров короче“, нет. Нас интересуют герои, которым пластическая операция жизненно необходима», — рассказывает автор проекта, заместитель генерального директора медиахолдинга «Первый областной» по спецпроектам Павел Михайлов.

Это могут быть неудачные последствия автомобильных аварий и травм, слишком большая грудь или ее отсутствие после мастэктомии, тяжелые складки век, которые мешают смотреть на мир.

«Пластическая хирургия — это хирургия качества жизни. Мы будем отбирать для участия таких людей, которым операция поможет качественно улучшить жизнь. Это подарок для зрителей, которые могут изменить себя»,— говорит доктор Александр Пухов.

Одним из условий участия в проекте является готовность героя искренне рассказать свою историю в эфире, а потом под камерами пройти весь путь, включая операцию и восстановительный период. Понимая, что хирургическое вмешательство, тем более реконструктивная пластика — темы предельно интимные, авторы заранее договариваются с участниками на съемку без ограничений, на всех этапах проекта. В результате будет снято десять серий — десять историй счастливого преображения.



Участие в проекте и сама пластическая операция доктора Пухова для героев бесплатны. Прием заявок начался сегодня на сайте проекта «Хочу к Пухову». До 2 июня можно отправить в проект свою историю. Десять героев в эфире канала ОТВ отберут ведущий и автор проекта Павел Михайлов и доктор Александр Пухов. Съемки начнутся осенью.