Этой осенью на ОТВ стартует уникальное реалити-шоу о пластической хирургии «Хочу к Пухову!». Пластический хирург, профессор Александр Григорьевич Пухов готов вместе с телеканалом ОТВ менять жизни людей.

Напомним, для проекта выбирают участников с яркими и необычными историями, людей, чья жизнь навсегда разделилась на «ДО» и «ПОСЛЕ». Экстремальные похудения и аварии, онкологические заболевания и травмы: если в вашем теле и лице есть дефекты, которые мешают вам жить — отправляйте заявки!

Срок заполнения анкет был продлен до 5 июня. Профессор Пухов уделит особое внимание герою, которому портит жизнь собственный нос: кривой, сломанный, слишком длинный, а может, наоборот?

Отправляйте заявки на участие в кастинге. И, может, профессор Пухов в реалити-шоу «Хочу к Пухову!» именно вашу жизнь сделает счастливее.

Анкета для участия в шоу вот здесь. Срок подачи заявок — до 5 июня.