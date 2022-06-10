На берегу Миасса в Челябинске готовят к запуску базу сапсерферов

Понтон с навесом откроют на следующей неделе

В Челябинске к 18 июня планируют открыть станцию для сапсерферов и каякеров. Пункт строят на реке Миасс у торгового комплекса «Набережный». Сегодня, 10 июня, на месте смонтировали плавучий понтон.



Станция нужна, чтобы спортсмены могли легко спуститься на воду. Сейчас к реке со стороны цирка ведет старая ржавая лестница, на которой часть ступеней отсутствует. Ее заменят, а на воде появится плавучий понтон шесть на шесть метров. Спортсмены по лестнице будут спускаться на понтон, а с понтона вставать на воду.

Создать станцию сапсерферам пообещал губернатор Челябинской области Алексей Текслер в прошлом году. Сапсерферы пообщались с главой региона во время открытия набережной за филармонией и рассказали, почему станция им нужна.

«На новой набережной есть спуск к воде, но он низковат. Кроме того, до него далеко идти от парковки, а ведь нужно с собой нести тяжелое оборудование: большой сап или каяк. Станция у торгового комплекса „Набережный“ — отличный вариант, в паре десятков метров есть удобная парковка», — рассказывает сапсерфер Кирилл Зайцев.

После открытия станции спортсмены планируют организовать прокат сапов и лодок на берегу.