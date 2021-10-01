На модный показ Long Fashion Weekend в Челябинске пустят только зрителей в черном

Шоу состоится 2 октября в музее железной дороги

2 октября в Челябинске состоится модный показ от Long Fashion Weekend. Дефиле организуют в челябинском музее железной дороги — точнее, в Центре исторического наследия ЮУЖД. Для гостей существует дресс-код: на показ пустят только в черной одежде.



«В честь юбилейного сезона мы решили порадовать нашего продюсера и неугомонную авантюристку Елену Ермаковишну и выбрали дресс-кодом мероприятия ее любимый цвет — черный. Total black. Это может быть любой наряд. Элегантная классика, дерзкий стритвир, яркий гламур или любой другой стиль. Главное — полностью в черном цвете», — рассказывают организаторы показа.

Шоу 2 октября разделят на две части. Первая пройдет на улице среди локомотивов и вагонов. Вторую часть проведут уже внутри здания Центра исторического наследия ЮУЖД. Полсотни моделей пройдутся по всем четырем этажам музея — это возможно благодаря тому, что здание построено в виде спирали. Зрители смогут выбрать любое место на одном из этажей.

Помимо профессиональных моделей в показе примут участие сотрудницы ЮУЖД. Для железнодорожниц провели отдельный кастинг.



Девушки покажут одежду от локальных дизайнеров Челябинской области и других регионов страны. Среди участников — бренд из Омска AP design для людей с размером плюс-сайз, Gapanovich Sasha — бренд с Крайнего Севера, ABZAEVA — одежда, вдохновленная модой Дальнего Востока, а также бренд из Москвы Sokol Yasnyy — его концептуальные образы напоминают о детских новогодних утренниках и русских сказках.

Образы от бренда Sokol Yasnyy

Финал Long Fashion Weekend пройдет в течение двух дней. 3 октября на территории пространства SALON360 организуют маркет и лекторий, посвященный моде. В программе — встреча с имидж-стилистом Ксенией Перской, с ювелирным стилистом Натальей Смолей и мастер-класс, как вести свой личный блог, от Екатерины Варгановой.

Еще одну встречу проведут в Международном институте дизайна и сервиса на Ворошилова, 12. Дизайнер Оксана Першина расскажет о влиянии мировых событий на формирование моды XX века.

3 октября вход на лекторий и маркет бесплатный. На показ 2 октября необходим билет, его можно приобрести по телефону 8 (900) 094-84-26.