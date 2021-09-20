В модном показе Long Fashion Weekend в Челябинске примут участие железнодорожницы

24 сотрудницы ЮУЖД пришли на кастинг

В Челябинске состоялся кастинг моделей для Long Fashion Weekend. В модном дефиле вместе с профессиональными моделями примут участие сотрудницы Южно-Уральской железной дороги. На кастинг 19 сентября в «Дом фотографа» пришли 24 железнодорожницы.



Требование для моделей от ЮУЖД одно — рост от 172 см. Размер одежды и возраст девушек значения не имеет.

«Отобранные модели будут участвовать в показе одного из дизайнеров. Этот дизайнер разрабатывает одежду и для моделей плюс-сайз. Так что с помощью сотрудниц ЮУЖД мы покажем, что одежда локальных брендов не для богемы, а для обычных людей», — пояснила организатор Long Fashion Weekend Елена Олещенко.

Все участницы принесли на кастинг вторую обувь — туфли на каблуках. Девушкам выдали номера, и попросили по очереди пройтись перед жюри. Задача простая, но некоторым претенденткам проходка далась нелегко из-за волнения. В итоге жюри выбрали 12 девушек — десять основных участниц и двоих запасных.

«Все девушки высоченные, характерные. Так жалко, что мы не можем взять всех. На репетициях мы их немного потренируем, расскажем, как важно ходить, откинув плечи назад, как держать дистанцию между другими моделями и прочие тонкости», — рассказала Елена Олещенко.

Вместе с другими 12 девушками кастинг прошла Евгения Лукьянова. Евгения работает на железнодорожной станции в Кыштыме приемосдатчиком — проверяет груз и заполняет документацию. Когда-то девушка даже училась в школе моделей при фотостудии.

«Пока опыт, полученный в школе, мне в работе не пригодился. Разве что иногда приму погрузку щебня, выйду на платформу и продефилирую по перрону, как учили. В оранжевом жилете и ботинках, каблуки на работе нельзя носить по охране труда», — смеется Евгения.

Напомним, что десятый сезон Long Fashion Weekend пройдет 2 октября в Центре исторического наследия Южно-Уральской железной дороги. Тема показа — цикличность. Пятьдесят моделей в одежде от локальных брендов продефилируют по всем пяти этажам центра. Это возможно, так как здание построено в виде спирали. По мнению организаторов, площадка этого года отлично соответствует концепции показа.