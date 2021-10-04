В Челябинске прошло финальное шоу юбилейного сезона LFW

Вся атмосфера модного события в нашем фоторепортаже

В Центре исторического наследия ЮУЖД состоялось финальное шоу юбилейного сезона Long Fashion Weekend.

В модном показе были представлены коллекции не только брендов Южного Урала, но и дизайнеров из других регионов.

Гости уже ставшего традиционным фешен-события тоже показали свою любовь к модной индустрии. Дресс-кодом мероприятия был Total black, и каждый из них постарался над своим стильным образом.