В Центре исторического наследия ЮУЖД состоялось финальное шоу юбилейного сезона Long Fashion Weekend. 

В модном показе были представлены коллекции не только брендов Южного Урала, но и дизайнеров из других регионов. 

Гости уже ставшего традиционным фешен-события тоже показали свою любовь к модной индустрии. Дресс-кодом мероприятия был Total black, и каждый из них постарался над своим стильным образом.