В Челябинске прошло финальное шоу юбилейного сезона LFW
Фото: Марина Власова, ИА «Первое областное»
В Центре исторического наследия ЮУЖД состоялось финальное шоу юбилейного сезона Long Fashion Weekend.
В модном показе были представлены коллекции не только брендов Южного Урала, но и дизайнеров из других регионов.
Гости уже ставшего традиционным фешен-события тоже показали свою любовь к модной индустрии. Дресс-кодом мероприятия был Total black, и каждый из них постарался над своим стильным образом.
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