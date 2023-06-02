В Магнитогорске продолжается фестиваль театров малых городов Евгения Миронова. 16 театров из разных уголков России представляют свои спектакли на суд жюри, театральных критиков и магнитогорцев. В финале фестиваля лучшие спектакли получат уникальные награды — статуэтки из каслинского литья. Первые премии будут присуждать за спектакли большой и малой формы, за лучшую мужскую и женскую роль. Есть еще отдельная номинация «Надежда» и специальный приз от губернатора области, Алексея Текслера.
В день жюри и зрители смотрят два, а то и три спектакля. Фестиваль завершится 5 июня торжественной церемонией закрытия. Но перед этим все гости из разных городов примут участие в памятной акции — высадят аллею новых деревьев в сквере «Трех поколений».
Напомним, юбилейный, XX фестиваль театров малых городов проходит в Магнитогорске с 28 мая по 5 июня. Впервые столицей фестиваля стал южноуральский город.
Вперед у участников еще несколько фестивальных мероприятий, в том числе лаборатории-мастерские с экспертами из столичных театральных проектов.
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