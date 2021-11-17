В Челябинске выбрали подрядчика для установки на набережных светящихся китов и качелей

Конструкции появятся в прогулочных зонах к Новому году

Администрация Челябинска подвела итоги конкурса по выбору подрядчика для установки трех светящихся фигур в виде китов на набережной Миасса. Конструкции станут частью новогоднего оформления города. Начальная стоимость контракта составляла 9,8 млн рублей. Победителем стала компания из города Пушкин (входит в Санкт-Петербург) «Городской дизайн», снизившая цену до 9,75 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, одна из конструкций должна быть 4,5 метра в высоту, а две другие — до 3,5 метра. В остальном киты будут одинаковые. Каркасы выполнят из углеродистой стали, на них закрепят металлические пруты и зеркальные панели, которые будут имитировать чешую. В основание скульптуры установят прожекторы. В какой именно части набережной реки Миасс появятся конструкции, в документации не говорится. Подрядчик должен смонтировать объекты до 10 декабря.

Кроме того, администрация Калининского района отыграла аукцион на установку праздничного оформления у органного зала «Родина» и в ПКиО Калининского района. В нем тоже победило ООО «Городской дизайн». Эта компания предложила выполнить работы за 11,78 млн рублей при начальной цене контракта 11,84 млн рублей, следует из данных на сайте госзакупок.





Техзадание предусматривает установку возле органного зала пяти световых скамей, четырех световых качелей и перголы с пятью световыми качелями. Первые изделия должны быть выполнены из светопластика, вторые — из стали со светодиодной подсветкой. Металлическая пергола будет высотой от 3,5 м до 4,1 м, длиной — от 19,3 м до 20 м. Качели для нее диаметром 130—160 см должны быть из антивандального пластика. В парке Калининского района появятся прожекторы для разноцветной подсветки деревьев и светодиодная гирлянда на опорах с теплым белым свечением. Работы следует выполнить до 15 декабря.

По данным базы «СБИС», ООО «Городской дизайн» работает с февраля 2017 года. Компания участвовала в 167 торгах. Победителем становилась в 102 аукционах. Контрактов заключено на общую сумму 265,8 млн рублей. Организация выполняет работы по всей стране. Среди подрядов, полученных в Челябинской области, — поставка электрооборудования для ГУФСИН РФ по Челябинской области, благоустройство пешеходной зоны по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске, поставка светодиодных конструкций для администрации Ленинского района Магнитогорска.