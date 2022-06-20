В заповеднике «Аркаим» в минувшие выходные появился новый арт-объект. На вершине горы Шаманка поставили высокий деревянный стул, на котором сидит фигура человека из арматуры с шаром в руках. Если нажать на кнопку, внутри шара включится свет.



Арт-объект называется «Созерцатель», его автор — художник Константин Евдокимов (Екатеринбург). На работу его вдохновила археологическая находка «Человек, смотрящий в небо» — это маленькая статуэтка в виде сутулого человечка, один из главных символов Аркаима.

На создание фигуры «Созерцатель» мастер использовал 300 метров металлического стержня. Стул сколотили в заповеднике. Поднимал скульптуру на стул трактор.

Арт-объект создали к карнавалу современного искусства «Аркаимское солнцестояние», который пройдет с 20 по 22 июня. Сегодня вечером в заповеднике устроят перформанс с обжигом скульптур и концертом на варгане, а во вторник, 21 июня, на сцене у горы Шаманка выступит группа «Калинов мост».