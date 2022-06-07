На Аркаиме выступит рок‑группа «Калинов мост»

Вход на концерт свободный

21 июня в заповеднике «Аркаим» выступит рок-группа из Новосибирска «Калинов мост». Команда приедет на карнавал современного искусства «Аркаимское солнцестояние» и сыграет на сцене у горы Шаманки.



Концерт начнется в 22:00 на закате.

«Это будет фантастично: голос Дмитрия Ревякина, догорающий закатом аркаимский бескрайний небосвод, первые сумерки самой короткой ночи в году, робко выглядывающие звезды, стрекот кузнечиков, шелестящий степной ветер — и все в одном месте и в одно время!» — рассказывают организаторы фестиваля.

Музыканты исполнят песни из нового альбома «Холсты» и, конечно, хиты, такие как «Сансара», «Родная», «Уходили из дома».

Карнавал «Аркаимское солнцестояние» пройдет с 20 по 22 июня. В первый день феста устроят керамический перформанс с обжигом скульптуры из глины. Атмосферу создаст московская группа «Олена УУТай». Также в программе фестиваля этноджем с импровизацией на этноинструментах и спектакли — приедет mini театр и Живой театр Марины Саватеевой.