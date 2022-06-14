На Аркаиме готовят огненное шоу с обжигом скульптуры

Мастер будет работать под звуки японского варгана

20 июня в заповеднике «Аркаим» пройдет огненный перформанс с музыкой. Скульптор Станислав Курамин завершит обжиг двухметровой птицы. Действо обещает быть завораживающим: сумерки, языки пламени, пляшущие внутри ажурной керамической фигуры, — и все это под звуки японского варгана.



Для перформанса Станислав Курамин слепил фигуру в виде птицы, напоминающую то ли феникса, то ли птицу гамаюн. Для двухметровой композиции понадобилось 100 килограммов глины. Обжиг займет 10 часов. После обработки огнем черная птица станет цвета слоновой кости.





Концерт начнется на финальных этапах обжига. Сыграет исполнительница из Якутии Олена Уутай. Девушка не только играет на хомусе (это и есть японский варган), но и практикует горловое пение, имитирующее голоса птиц и животных.

Перформанс состоится 20 июня в 22:00 в центре туристического лагеря заповедника «Аркаим». Шоу станет частью программы карнавала современного искусства «Аркаимское солнцестояние». На следующий день для участия в фестивале приедет рок-группа «Калинов мост», чтобы выступить на закате у горы Шаманка.